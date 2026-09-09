Haberler

Kosova’da meclis başkanı yeniden Albulena Haxhiu oldu

Kosova’da meclis başkanı yeniden Albulena Haxhiu oldu
Güncelleme:
+27 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kosova Meclisi’nin 11. Yasama Dönemi’nin kurucu oturumunda yapılan oylamada Albulena Haxhiu, 62 oyla yeniden meclis başkanı seçildi.

Kosova Meclisi'nin 11. Yasama Dönemi'nin kurucu oturumunda yapılan oylamada Albulena Haxhiu, 62 oyla yeniden meclis başkanı seçildi.

Kosova'da siyasi belirsizliğin ardından yeni yasama döneminin şekillenmesine yönelik süreç devam ediyor. Kosova Meclisi'nin 11. Yasama Dönemi için kurucu oturum gerçekleştirilirken, Meclis Başkanlığı için de oylama yapıldı. Albulena Haxhiu, 62 milletvekilinin oyuyla yeniden meclis başkanı seçildi. Oturumda Haxhiu'ya 16 milletvekili karşı oy verirken, 13 milletvekili çekimser kaldı.

Oturuma 30 dakika ara verildi

Kurucu oturumda Haxhiu'nun yeniden başkan seçilmesinin ardından sıra başkan yardımcılarının belirlenmesine geldi. Ancak siyasi partiler, başkan yardımcılarının hangi yöntemle seçileceği konusunda uzlaşma sağlayamadı. Bunun üzerine Haxhiu, oturuma 30 dakika ara verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Öğretmen, polis, vaiz! İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar

İşte hükümetin açıkladığı rapora göre meslek meslek zamlı maaşlar
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boynunu “kütletmek” için gitti, hayatından oldu! Masör tutuklu

5 dakikalık masajın ardından korkunç son
DMM'den orman yangınlarıyla ilgili iddialara yalanlama: Tamamen asılsız

Bazı gruplar bu iddiayı yaydı ama DMM'nin mesajı net: Tamamen asılsız
Ekrem İmamoğlu artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçesi

Artık maç izleyemeyecek! İşte gerekçe
Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama

Evde aracını şarj edenlere ceza mı geliyor? DMM'den net açıklama
Filenin Sultanları'nın şampiyonluk ödülü değişti! İşte nedeni

150 Cumhuriyet altını alacaklardı, hesap değişti! İşte nedeni
Merih Demiral'ın delirdiği anlar! Soyunma odasını bastı

Milli futbolcumuzla dalga geçtiler, o da gerekeni yaptı!

Üç büyükşehirde okul servisi ücretleri belli oldu! Fiyatlar cep yakıyor

Okullar açılmadan velilere kötü haber! Yeni tarife cep yakıyor