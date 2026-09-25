Kosova'da eski Cumhurbaşkanı Thaçi ve UÇK liderlerine hapis cezaları protesto edildi

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Kosova'nın birçok kentinde, Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Mahkemesi'nin eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) liderleri Kadri Veseli, Jakup Krasniqi ve Rexhep Selimi hakkında verdiği karara karşı protestolar düzenlendi.

Kosova'da Hollanda'nın Lahey kentindeki Kosova Özel Mahkemesi'nin 16 Eylül tarihinde eski Kosova Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi ve ve eski Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) liderlerine yönelik verdiği hapis cezasına karşı protesto düzenlendi.

UÇK Savaş Gazileri Örgütü (OVL-UÇK) tarafından birçok kentte organize edilen gösterilerde, "Benim adıma değil" sloganları atıldı. Protestolarda eski UÇK yöneticilerine destek verilirken, Özel Mahkeme'nin kararına tepki gösterildi.

Prizren'de yağmur altında binlerce kişi protesto düzenledi

Prizren'de Özel Mahkeme'nin kararına karşı düzenlenen protestoya yağmura rağmen binlerce kişinin katıldığı belirtildi. Kentin merkezindeki Şadırvan Meydanı'nda gerçekleştirildi. Ellerinde UÇK bayraklarının yanı sıra başta eski cumhurbaşkanı Hashim Thaçi olmak üzere Lahey'de tutuklu bulunan eski UÇK yöneticilerinin fotoğraflarını taşıyan binlerce kişi, UÇK'ya destek sloganları attı. Gösteride "Benim adıma değil" sloganı öne çıkarken, UÇK ve Kosova'nın özgürlük mücadelesine ilişkin sloganlar da atıldı.

Thaçi'ye 25 yıl hapis

Kosova Özel Mahkemesi, 1998-1999 Kosova Savaşı sırasında UÇK'nın en üst düzey siyasi ve askeri liderleri arasında yer alan eski Cumhurbaşkanı Haşim Thaçi'yi savaş suçları nedeniyle 25 yıl hapis cezasına çarptırmıştı. Kendisiyle birlikte yargılanan eski UÇK liderleri Jakup Krasniqi, Kadri Veseli ve Rexhep Selimi ise sırasıyla 25, 18 ve 13 yıl hapis cezası almıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı