KOP İdaresi ve UNİKOP İsrail'in Filistin İşgal Politikasını Protesto Etti

KOP İdaresi Başkanlığı ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) üyelerinin bir araya geldiği 2023 yılı faaliyet ve değerlendirme toplantısında İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü işgal politikasına protesto kararı çıktı. 'Gazze ve Boykot Bildirisi'nde İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımların insanlık adına utanç sahneleri olarak tarihe geçtiğine dikkat çekildi.

KOP İdaresi Başkanlığı ile KOP Bölgesi Üniversiteler Birliği (UNİKOP) üyelerinin bir araya geldiği 2023 yılı faaliyet ve değerlendirme toplantısından İsrail'in Filistin topraklarında sürdürdüğü işgal politikasına protesto kararı çıktı. 3 dilde yayımlanan 'Gazze ve Boykot Bildirisi'nde İsrail'in gerçekleştirdiği soykırımların insanlık adına utanç sahneleri olarak tarihe geçtiğine dikkat çekildi.

UNİKOP Dönem Başkanlığı görevini yürüten Yozgat Bozok Üniversitesi (YOBÜ) senato salonunda gerçekleştirilen Üst Kurul Toplantısına KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Dr. Murat Karakoyunlu, YOBÜ Rektörü Prof. Dr. Evren Yaşar, Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, Nevşehir Hacı Bektaş Veli, Aksaray, Kapadokya, Karamanoğlu Mehmet Bey, Kırıkkale, Konya Gıda ve Tarım, Necmettin Erbakan, Selçuk, KTO Karatay ve Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi temsilcileri ile KOP İdaresinin uzman personeli katıldı. KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ile UNİKOP'u oluşturan 13 üniversitenin temsilcilerinin imza altına aldığı 'Gazze ve Boykot Bildirisi'nde İsrail menşeili ve İsrail zulmüne desteğini beyan eden firmalara ait ürünlerin boykot edileceği ilan edilirken, Gazze'deki savaşın derhal durdurulması ve insanlık suçuna bir an önce son verilmesi istendi.

Gazze ve boykot bildirisinde şöyle denildi:

"İsrail'in yaklaşık bir asır boyunca Filistin toprakları üzerinde sürdürdüğü işgal politikası geçtiğimiz aydan bu yana Gazze'de yaptıkları ile bir soykırıma dönüşmüştür. Gazze'de devam eden ve sivillerin hedef alındığı, çoluk çocuk demeden masum insanların katledildiği bu vahşet ve soykırım, vicdanları kanatmakta, insanlık adına utanç sahneleri olarak tarihe geçmektedir. UNİKOP'a bağlı üniversiteler olarak ifade ediyoruz ki, Gazze'deki savaş derhal durdurulmalı ve bu insanlık suçuna bir an önce son verilmelidir. Uluslararası hukuk işletilmeli, savaş suçluları bir an önce cezalarını çekmelidir. Bu noktada UNİKOP üniversitelerinin yanı başımızdaki coğrafyada yaşanan bu zulüm ve hukuksuzluğa sessiz kalmayacağını belirtiriz. Filistin'de Gazze'de yaşanan bu drama sessiz kalmamak adına KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve 13 üniversitede; İsrail menşeili ve İsrail zulmüne desteğini beyan eden firmalara ait ürünlerin boykot edileceğini kamuoyuna ilanen duyururuz." - KONYA