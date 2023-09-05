Konya Valisi Zabıta Teşkilatının Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Konya Valisi Vahdettin Özkan, Zabıta Teşkilatı'nın 197. kuruluş yıl dönümünü kutlayarak, Konya'da belediyelerin, merkezi hükümetle nitelikli işbirliği içinde yaptığı hizmetlerin çarpan etkisi oluşturduğunu, bunun bereketini hep beraber gördüklerini söyledi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanı Yavuz Kızılaslan ve beraberindeki heyet, 1-7 Eylül tarihleri arasında kutlanan Zabıta Haftası dolayısıyla Vali Vahdettin Özkan'ı ziyaret etti. Vali Özkan, Zabıta Teşkilatının 197. kuruluş yıldönümünü kutlayarak zabıta teşkilatının Konya'daki çalışmalarına ilişkin Daire Başkanı Kızılaslan'dan bilgi aldı. Vali Vahdettin Özkan, Zabıta Teşkilatının vatandaşların sağlığı, huzuru ve asayişin temininde önemli bir fonksiyon ifa ettiğini belirterek, "Konya Büyükşehir Belediyesi bütün faaliyetlerinde olduğu gibi zabıta biriminde de de önemli icraatları gerçekleştiriyor. Kurumsal kapasitemizi, teknolojik alt yapımızı ve insan kaynaklarını çok iyi bir şekilde kullanacak kabiliyette olmamız icap ediyor. Konya Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere ilçe belediyeleri, genel kolluk ve kurumlar arasındaki koordinasyon ile beraber kamu düzeninin tesisi ve vatandaşlarımızın huzuru sağlanmaktadır. Bilgi teknolojilerini çok iyi kullanmamız ve ilgili kurumlarla koordinasyonun iyi olması yapacağımız işlerin hem yaygınlığını hem etkinliğini nitelikli bir şekilde artırıyor. Konya'da belediyelerimizin, merkezi hükümetle nitelikli işbirliği içinde yapmış olduğu hizmetler çarpan etkisini oluşturuyor. Bunun bereketini hep beraber görüyoruz. İnşallah el birliği ile kamu düzeninin muhafazası ve sürdürülebilir kılınması açısından hizmetler artarak devam eder. Allah muhafaza ve muvaffak etsin. Konya'mıza güzel hizmetleriniz artarak devam etsin. Gününüz ve haftanız kutlu olsun" dedi. - KONYA