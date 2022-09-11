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Konya haberi | Başkan Altay Akşehir hayvan barınağı ve bakımevi inşaatını inceledi

Politika Haberleri

Konya haberi | Başkan Altay Akşehir hayvan barınağı ve bakımevi inşaatını inceledi

Konya yerel politika haberine göre Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi ortaklığıyla Akşehir'e kazandırılacak hayvan barınağı ve bakımevi inşaatını inceledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Tarım ve Orman Bakanlığı, Konya Büyükşehir Belediyesi ve Akşehir Belediyesi ortaklığıyla Akşehir'e kazandırılacak hayvan barınağı ve bakımevi inşaatını inceledi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Akşehir'de yapımı süren hayvan barınağı ve bakımevi inşaatında incelemelerde bulundu. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak sokak hayvanları ile ilgili önemli çalışmalar yürüttüklerini hatırlatan Başkan Altay, merkezdeki 1 milyon metrekarelik barınak alanında Türkiye'deki en modern hayvan rehabilitasyon merkezi olarak hizmet verdiklerini söyledi.

"Akşehir, Cihanbeyli ve Seydişehir'de inşaatlarımız devam ediyor"

İlçelerde de ilçe belediyeleri ile Tarım ve Orman Bakanlığı ortaklığında yeni rehabilitasyon merkezleri ve hayvan barınakları inşaatlarının devam ettiğini kaydeden Başkan Altay, "Cihanbeyli, Seydişehir ve Akşehir'de inşaatlarımız devam ediyor. Şu anda Akşehir'deki şantiyemizdeyiz. Burası tamamlandığında hayvanların modern bir ortamda kısırlaştırıldığı ve rehabilite edildikleri bir binaya ve alana kavuşmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Altay'a teşekkür etti

Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya ise 20 milyon liraya mal olacak tesisin yüzde 40'ının Tarım ve Orman Bakanlığı, yüzde 30'unun Konya Büyükşehir Belediyesi, yüzde 30'unun da Akşehir Belediyesi tarafından finanse edildiğini söyledi. Bu yeni tesisle sokak hayvanlarını daha uygun şartlarda misafir etme imkanı bulacaklarını kaydeden Akkaya, katkılarından dolayı Bakan Prof. Dr. Vahit Kirişci'ye ve Başkan Altay'a teşekkür etti. - KONYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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