Konya'da Sumud Filosu'na destek açıklaması

Konya'da İsrail tarafından müdahale edilen Küresel Sumud Filosu için basın açıklaması yapıldı.

Basın açıklaması, Tarihi Bedesten Çarşısı'nda bulunan Kapu Camii önünde yapıldı. Yunanistan açıklarında bulunan Küresel Sumud Fliosu'na, İsrail donanması tarafından müdahale edilerek 21 gemiye alıkonulurken, Filistin'e Destek Platformu 81 ilde eş zamanlı ortak basın açıklaması düzenledi. Platform adına açıklama yapan Ahmet Poçanoğlu, "Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yapılan saldırı, açık biçimde kabul edilemez bir müdahaledir. Gece saatlerinde insansız hava araçları ve çeşitli elektronik sinyal kesme faaliyetleriyle, insani yardım taşıyan sivil girişimin güvenliğinin olumsuz etkilendiği ve katılımcıların baskı ve yönlendirmeye maruz kaldığı yönünde bilgiler kamuoyuna yansımıştır. Uluslararası sularda seyir serbestliği, tüm devletlerin ve sivil girişimlerin ortak güvencesi altındadır. Bu ilkenin ihlal edilmesi, uluslararası düzenin temelini zedeleyen bir yaklaşımdır. Buradan açık şekilde ifade ediyoruz: Bu hukuk tanımaz eyleme karşı uluslararası toplum sessiz kalmamalıdır. Ortak bir tutum alınması, uluslararası sistemin tutarlılığı açısından bir zorunluluktur" dedi. - KONYA

