Konya'da Kaçakçılık Operasyonu: Sahte Bandrollü Makaron ve Kaçak Elektronik Cihazlar Ele Geçirildi

Konya'da yapılan polis operasyonunda, kent giriş ve çıkış noktalarında durdurulan bir tırda 4 milyon adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirildi. Ayrıca, farklı adreslere düzenlenen baskınlarda kaçak sigara ve kaçak elektronik cihazlar bulundu. Operasyon sonucunda 3 kişi gözaltına alındı.

Konya'da kent giriş ve çıkış noktalarında polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada durdurulan bir tırda 4 milyon adet sahte bandrollü boş makaron, farklı adreslere düzenlenen baskınlarda ise kaçak sigara ve kaçak elektronik cihaz ele geçirildi. Yapılan çalışmalarda 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, kaçakçılara yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede, Konya giriş ve çıkış noktalarında gerçekleştirilen uygulamalarda, durdurulan bir tırda arama yapan ekipler, 4 milyon adet sahte bandrollü boş makaron ele geçirdi. Olayla ilgili tır şoförü gözaltına alındı.

Öte yandan, Selçuklu ve Karatay ilçesinde tespit edilen 2 iş yerine polis ekiplerince baskın yapıldı. İş yerlerinde yapılan aramalarda, 3 bin 217 paket gümrük kaçağı sigara, 525 adet sahte elektronik cihaz etiketi, 80 adet gümrük kaçağı matkap, spiral gibi elektronik cihaz ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı. 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa muhalefet suçundan gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - KONYA