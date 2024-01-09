Konya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Kent Projesi Tanıtıldı

Konya Büyükşehir Belediyesi, Türkiye Belediyeler Birliğinin "Engelsiz Şehir Fikir ve Proje Yarışması"nda ödüle layık görülen "Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı Projesi'nin tanıtımını yaptı.

Büyükşehir Belediyesi Taş Bina Kültür ve Sanat'ta düzenlenen tanıtım programında konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Uzbaş, dezavantajlı vatandaşları sosyal hayatın her alanına dahil etmek için var güçleriyle çalıştıklarını söyledi. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak insan odaklı hizmet anlayışıyla dezavantajlı vatandaşların hayatını kolaylaştırmak için gayret göstermeye devam ettiklerini kaydeden Uzbaş, "Bugün de bu konuda standartları çok daha yükseğe taşıyacağımız 'Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı' projemizin tanıtımını gerçekleştirdik. Bu proje kısaca; vatandaşlarımızın yoğun kullandığı alanların genelinde ve şehrimizde hareketliliğin yoğun olduğu, erişilebilirlik konusunda daha çok ihtiyaç duyulan ibadethane, kamu binaları, yollar, sosyal yaşam alanları, parklar gibi alanlarda dezavantajlı kardeşlerimize yönelik uygulama ve imalatlarının belirlenmesi işi" dedi.

Projenin Türkiye Belediyeleri Birliği tarafından 2021 yılında düzenlenen 'Engelsiz Şehirler Fikir ve Proje Yarışması'nda Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'nın elinden ödül aldıklarını hatırlatan Uzbaş, Türkiye Belediyeler Birliği'ne teşekkür etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Erişilebilirlik Uzmanı Ozan Kalkan da Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı'nın örnek teşkil eden kıymetli bir çalışma olduğunu belirterek, "Umarım diğer belediyeler de bu çalışmadan örnek alır ve erişilebilirliği daha geniş kapsamlı ülkenin tamamında sağlayabiliriz. Hedefimiz bu, çalışmalarımız, amacımız bu yönde" diye konuştu.

Konya'daki engelli derneklerinin yöneticilerinin de katıldığı programda Konya Büyükşehir Belediyesi Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı ile ilgili bir sunum gerçekleştirildi.

Şehir merkezindeki 17 farklı bölgede çeşitli düzenlemeler yapılacak

"Engelsiz Kent Konya Erişilebilirlik Master Planı Projesi" kapsamında engelli gruplar ve bazı derneklerle temasa geçilerek yaşanan zorluklar, karşılaşılan engeller ve beklentiler doğrultusunda şehrin 17 farklı noktasında dezavantajlı grupların hayatını kolaylaştıracak uygulamalar gerçekleştirilecek. Uygulamaların yapılacağı bölgeler ise şu şekilde: "Konya Gar- Alaaddin Tepesi arası, Alaaddin Tepesi bağlantıları, Mevlana Kültür Merkezi Alaaddin Tepesi hattı, Zafer-Şato Form hattı, Mevlana Meydanı turistik gezi alanı, Bedesten bağlantıları, Kültürpark-Maliye hattı, Numune Hastanesi bağlantıları, Adalhan-Nalçacı Caddesi hattı, Nalçacı Caddesi-Kule Site hattı, Yeni Yüksek Hızlı Tren Garı bağlantıları, Şehirlerarası Otobüs Terminali ve bağlantıları, Konya Büyükşehir Stadyumu ve bağlantıları, Bosna-Hersek Mahallesi-Selçuk Üniversitesi 157 hattı, Şehir Hastanesi bağlantıları, Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi bağlantıları." - KONYA