Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına İlişkin Kanun Teklifi Görüşmeleri Başladı

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı. Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

Meclis Plan ve Bütçe Komisyonunda, AK Parti milletvekillerinin imzasını taşıyan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında toplandı.

CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, bir teklifin yine "torba" yasa olarak Meclise geldiğini belirterek, bu yasama sisteminin son derece yanlış olduğunu savundu.

Birbiriyle ilişkisiz düzenlemelerin bir arada görüşülmesinin gayriciddi bir yaklaşım olduğunu öne süren Türeli, "torba" kanun şeklindeki düzenlemelerin, kanun yapma tekniğine de aykırı olduğunu söyledi. Türeli, "Bu teklif için Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu tali komisyon olarak belirlenmiş ama bana göre asli komisyon orası olmalı. Teklif komisyonumuzla ilgili değil." diye konuştu.

Komisyon Başkanı Muş, İçtüzüğe göre tekliflerin hangi komisyonlarca görüşüleceğinin TBMM Başkanlığınca belirlendiğini belirterek, bugün görüşülecek düzenleme için Meclis Başkanlığınca esas olarak Plan ve Bütçe Komisyonunun, tali olarak ise Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonunun belirlendiğini söyledi. Muş, teklifin görüşmelerine başlanması konusunda bir tereddüt bulunmadığını da kaydetti.

Teklifin ilk imza sahibi AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, düzenlemeyle ilgili Komisyona sunum yapıyor.