Konsolosluklarda yıllık 3 milyon işlem hedefi aşıldı

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu'nda sunum yapan Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Esin Çakıl, "Konsolosluklardaki işlem sayılarına baktığımızda yıllık 3 milyon işlem var. 2026'nın ilk altı ayında 1,5 milyonu gördük, dolayısıyla yılın sonuna kadar yine 3 milyonu göreceğiz ve daha da ötesine geçeceğiz" dedi.

TBMM Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Alt Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Seda Gören başkanlığında toplandı. Komisyon toplantısının açılışında konuşan Gören, "Batı Trakya'da soydaşlarımızı doğrudan hedef alan ve hepimizi derinden yaralayan son derece vahim bir gelişmeyi Gazi Meclisimizin çatısı altında dile getirmeyi de milli bir borç biliyorum. Yunanistan yönetiminin öğrenci yetersizliği gibi mesnetsiz kılıfların arkasına sığınarak 8 Türk azınlık ilkokulunu daha kapatma kararı alması ve İskeçe Merkez Türk Azınlık İlkokulunda evlatlarımızın kayıtlarını engellemeye kalkışması, ne yazık ki sistematik bir baskı politikasının son tezahürüdür. Eğitim kurumlarımızın kapısına kilit vurmayı hedefleyen bu adımlar basit bir idari kararın ötesinde, Batı Trakya Türk toplumunun diline, kültürüne ve geleceğine dönük açık bir müdahale niteliği taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

'DEVLETİMİZ SIFIR KUYRUK HEDEFİYLE HAREKET ETMEKTEDİR'

Gören, yaz aylarında yurt dışından Türkiye'ye gelen vatandaşlara ilişkin sınır kapılarında yapılan yeni düzenlemelerle birlikte işlemlerin 30 dakikaya kadar gerilediğini kaydederek, "Resmi kaynaklarımızdan gelen verilere göre yalnızca birkaç günlük bir dönemde Kapıkule'den günlük ortalama 47 bin 116 yolcu geçiş yapmış, toplamda 289 bin araç sınırı aşmıştır. Daha geniş bir pencereden bakacak olursak 22 Haziran ile 15 Temmuz arasında yirmi bir günlük dönemde Kapıkule Sınır Kapısı'ndan tek başına 1 milyon 130 bin vatandaşımız ana vatana giriş yapmıştır. Bu da devletimizin sahadaki kapasitesinin artan yoğunlukla orantılı şekilde büyüdüğünün en somut göstergesidir. Geçtiğimiz sezon Trakya'dan tüm sınır kapılarımızdan toplam 4 milyon 894 bin yolcu ve 1 milyon 216 bin araç, güvenli giriş-çıkış yapmış, bunun 2,5 milyonu tek başına Kapıkule üzerinden gerçekleşmiştir. Devletimiz bu yıl 'sıfır kuyruk' hedefiyle hareket etmektedir. Vatandaşlarımızın diğer sınır kapılarındaki yoğunluğu doğrudan takip edebileceği bir sistem oluşturulmuştur. Anlık takip sistemi sayesinde hangi kapıda yoğunluk olduğunu gören vatandaşlarımız güzergahlarını buna göre belirleyebilmektedir" diye konuştu.

'2026'DA ŞU ANA KADAR 102 BİN ÇAĞRIYA YANIT VERDİK'

Ardından Konsolosluk Hizmetleri ve Yurtdışında Yaşayan Vatandaşlar Genel Müdürü Esin Çakıl, milletvekillerini bilgilendirdi. Çakıl, Türkiye'nin başkonsolosluk sayısı bakımından dünya birinci olduğunu, 264 yurt dışı temsilciğinin bulunduğunu ve bunların 99 tanesinin yalnızca vatandaş işleriyle ilgili olduğunu söyledi. En fazla konsolosluk hizmetinin Almanya'da gerçekleştiğini, konsolosluklarda ortalama günlük işlem sayısının 8 bin olduğunu vurgulayan Çakıl, "Konsolosluklarda sayılara baktığımızda yıllık 3 milyon işlem var. 2026'nın ilk altı ayında 1,5 milyonu gördük, dolayısıyla yılın sonuna kadar yine 3 milyonu göreceğiz ve daha da ötesine geçeceğiz. Destek masası ile 2026'da şu ana kadar 102 bin küsur tane çağrıya yanıt vermişiz yani bu yazılı mesaj; 2025'te de 189 bin küsur yazılı mesaja yanıt verdik. Acil telefon hattı, dediğim gibi, her misyonumuzun var. Nöbet usulü, sırayla her gece o telefona mutlaka bakılıyor. Bakanlığımızın bir tasdik şubesi var. Burada da ülkemizdeki kurumlardan belge almış olan yabancılar veya kendi vatandaşlarımız yabancı bir ülkede o belgeyi kullanacaksa imza ve mühür tasdikini bizde yaptırıyorlar. Dolayısıyla, buna da mesela 2025 yılında 46 bin küsur başvuru olmuş, bu 157 bin küsur evraka denk gelmiş. Yurt dışı seçimleri konusu var. 7 tane seçim yaptık ve burada da hep daha üzerine koyarak nasıl ilerleriz diye ilk yaptığımız seçimlerde katılım oranı yüzde 18,94 iken son seçimlerde yüzde 56.34'e ulaştık" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı