Konak Belediyesi 100. Yıl Coşkusunu Gültepe'de Kutladı

Konak Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında Gültepe'de düzenlediği törende konuşan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, "Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize emanet ettiği en önemli miraslardan bir tanesi, yüz yıldır devam eden Cumhuriyetimiz. Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyetimize ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediyesi'nin Gültepe'de düzenlediği Atatürk Anıtı'na çelenk sunum töreninde Türkiye Cumhuriyeti'nin 100'üncü yıl dönümü coşkusu yaşandı. Gültepe Meydanı'nda gerçekleştirilen törene Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi ve ilçe yönetimi, CHP İzmir il yöneticileri, Gençlik ve Kadın Kolları başkan ve üyeleri, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri, muhtarlar ve Gültepeliler katıldı. 100'üncü yıl coşkusunun Gültepe'den yayıldığı törende Konak Belediyesi ve CHP Konak İlçe Başkanlığı çelenkleri Atatürk Anıtı'na gururla yerleştirildi.

"CUMHURİYET VAZGEÇİLMEZİMİZDİR"

Törende konuşma yapan Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, 100'üncü yıl kutlamalarının çok önemli olduğunu, yüz yıldır devam eden Cumhuriyet'in ellerde bayraklarla, sokaklarda, alanlarda, dayanışma içinde kutlanması gerektiğini dile getirdi. Konak'ın her noktasında 100'üncü kutlamaları düzenlediklerini ifade eden Başkan Batur, Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyetimize sahip çıkmaya devam edeceklerini bir kez daha vurgulayarak şöyle konuştu:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bize emanet ettiği en önemli miraslardan bir tanesi, yüz yıldır devam eden Cumhuriyetimiz. Cumhuriyet bizim için vazgeçilmez bir unsur. Mustafa Kemal Atatürk'e, Cumhuriyetimize ve değerlerine sahip çıkmaya devam edeceğiz. Yüzüncü yılda, hep birlikte, dayanışma içinde, bayraklarımızla sokaklarda olmamız lazım. Bizim pusulamız Mustafa Kemal Atatürk. Sonsuza kadar Cumhuriyet, sonsuza kadar Mustafa Kemal Atatürk! Cumhuriyetimizin yüzüncü yaşı kutlu olsun, ilelebet bayrağımız göklerde, devletimiz payidar kalsın."

CHP Konak İlçe Başkanı Ozan Ali İlgazi, yaptığı konuşmada Cumhuriyet'in çok büyük zorluklara rağmen kurulduğunu ve 100'üncü yılda, Cumhuriyet'in değerlerine her zamankinden çok sahip çıkmak gerektiğini dile getirdi. İlgazi, konuşmasında şu sözlere yer verdi:

"Uzun ve çok zorlu mücadelelerin ardından muazzam bir yokluğa, yoksulluğa ve devasa borçlara rağmen, başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşları ve milletin topyekün inancıyla, yüz yıl önce bugün, varlığımızın sebebi Cumhuriyetimiz ilan edildi. Hepimiz bu büyük acıların ve yoklukların içinde savaşarak bize vatan yaratmış bir milletin torunlarıyız. Bizim, yasaklara, haksızlığa, hukuksuzluğa, eşitsizliğe boyun eğmemiz mümkün değil. Çünkü Cumhuriyet, düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister. Cumhuriyetimizi korumak, onu yükseltmek ve yaşatmak, bu vatanın öz evladı olan herkesin atalarına olan en büyük borcu ve sorumluluğudur."