Konak Belediye Meclisi Haziran Ayı Toplantısı Gerçekleştirildi

Konak Belediye Meclisi'nin haziran ayı toplantısında konuşan Başkan Batur, "Konak Belediye Meclisi dört senedir uyum içerisinde çalışıyor. Bu meclis, kararlarının hemen hemen yüzde 99'unu oybirliğiyle almış bir meclis. Hep birlikte güzel bir kampanya dönemi geçirdik, neticesi de Konak'ta çok güzel oldu. Ama genelde, halkımız bir karar verdi ve sandıktan çıkan karara saygılıyız. Hayırlı olsun diyoruz. Belediye meclisinde siyaset değil de Konak'la ilgili neler yapacağız ona bakacağız. Ağız tadımız bozulmadan işimizi devam ettireceğiz. Ben doğduğumdan beri sosyal demokratım, sosyal demokrat olarak devam edeceğim ve sosyal demokrat olarak öleceğim" dedi.

Konak Belediye Meclisi, haziran ayının ilk toplantısını Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi'nde gerçekleştirdi. Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un yönettiği toplantıyı CHP Konak İlçe Başkanı Akın Küçükoğullarından, AKP Konak İlçe Başkanı Mehmet Sait Baştaş, MHP Konak İlçe Başkan Yardımcısı Esat Tanık ve AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Taner Deniz de takip etti.

Meclis açılışında, mayıs ayında gerçekleştirilen seçimlerin Türkiye'ye hayırlı olmasını temenni eden Başkan Batur, "İki etaplı bir seçim süreci yaşadık. 14 Mayıs'ta milletvekilleri seçildi, 28 Mayıs'ta Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimi yapıldı. Seçim neticelerinin ülkemize, Türkiye'mize, vatanımıza hayırlı olmasını temenni ediyorum. Bundan sonraki sürecin de ülkemizin hayrına güzel gelişmeler sunmasını temenni ediyorum" dedi.

KONAK BELEDİYE MECLİSİ'NDE UYUMLU ÇALIŞMAYA DEVAM

Konak Belediye meclisinde siyaset değil hizmet konuşmaya, hep birlikte uyum içinde çalışmaya devam edeceklerinin altını çizen Başkan Batur şöyle konuştu:

"Konak Belediye Meclisi dört senedir uyum içerisinde çalışıyor. Bu meclis, kararlarının hemen hemen yüzde 99'unu oybirliğiyle almış bir meclis. Ben bunu her yerde söylerim. Bugünkü mecliste de hayırlı olsun, dedik. Hepimiz insanımıza hizmet için bir yola çıktık, seçim kampanyaları düzenledik. İzmir de seçimi gayet ılımlı, insanların birbirini kırmadan, üzmeden geçirdi. Hep birlikte güzel bir kampanya dönemi geçirdik, neticesi de Konak'ta çok güzel oldu. Ama genelde, halkımız bir karar verdi ve sandıktan çıkan karara saygılıyız. Hayırlı olsun diyoruz. Belediye meclisinde de siyaset değil de Konak'la ilgili neler yapacağız ona bakacağız. Ağız tadımız bozulmadan işimizi devam ettireceğiz. Ben doğduğumdan beri sosyal demokratım, sosyal demokrat olarak devam edeceğim ve sosyal demokrat olarak öleceğim. Biz sosyal demokratlar hiçbir zaman umutsuz olmayacağız. Elbet bir gün iktidarın belediye başkanı olacağız."

BEŞTEPELER SOSYAL TESİSİ AÇILIYOR

Konak Belediyesi'nin bir aylık çalışmalarının değerlendirmesini yapan Başkan Batur, Beştepeler Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazaryeri binasının tamamlandığını ve açılışının planlandığını "Beştepeler Sosyal Tesisi ve Kapalı Pazaryeri binamız tamamlandı, açılışını çok yakın zamanda gerçekleştireceğiz" sözleriyle dile getirdi.

GÜLTEPE PLANLARI ASKIYA ÇIKIYOR

Gültepe planlarının önümüzdeki hafta askıya çıkacağı haberini de veren Başkan Batur, "Gültepe parselasyon planlarımızı önümüzdeki hafta Toros Sosyal Tesisi'nde ve ilgili muhtarlıklarda askıya çıkarıyoruz. Parselasyon planlarında vatandaşlarımızın hangi parselde, hangi imar adasında yer alacağı belli olacak. Konuyla ilgili yöre halkına ve vatandaşlarımıza bilgi vereceğiz. Oradaki teknik arkadaşlarımızdan bilgi alabilecekler. Konak halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

KÜLTÜR FAALİYETLERİ HIZLANIYOR

Toplantıda, Konak'ta düzenlenen kültür etkinliklerinin bir listesi de ekrana yansıtıldı. Kültür faaliyetlerinin bu ay hız kazanacağını belirten Başkan Batur, özellikle Sanathane'nin daha aktif olacağını söyledi.

ASFALT ÇALIŞMALARI TAM GAZ

Öte yandan Başkan Batur, Fen İşleri Müdürlüğünün geçtiğimiz ay 300 bin tonun üzerinde asfalt ürettiğini ifade etti ve sokaklarda asfalt serme, yama, onarım çalışmaları ile kaldırım yenileme çalışmalarının ihtiyaç duyulan her noktada hızlı bir şekilde yapıldığını vurguladı.

HER AY YENİ BİR PARK

Park ve Bahçeler Müdürlüğünün dikim çalışmalarında kooperatiflerle birlikte çalıştığına dikkat çeken Başkan Batur, "Önümüzdeki on iki ay içinde her ay bir tane park bitirmiş olacağız. Konak'a her ay yeni bir park yapacağız" dedi.

DİJİTAL ARŞİV SİSTEMİ OLUŞUYOR

Konak Belediyesi'nin dijital arşivinin oluşturulması çalışmalarının da tüm hızıyla devam ettiğini aktaran Başkan Batur, 1 milyon belgenin dijitale geçirildiğini ifade ederek, "İZKA'nın büyük destekleriyle gerçekleştirdiğimiz dijital arşiv çalışması devam ediyor. Şu ana kadar 1 milyon evrak tarandı. Yılbaşı'na kadar çalışma neticelenecek ve Konak Belediyesi dijital arşiv sistemine kavuşmuş olacak" diye konuştu.