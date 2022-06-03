Komisyon Başkanı Yayman: Google, telif konusunda pozitif - Haberler

Komisyon Başkanı Yayman: Google, telif konusunda pozitif

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı ve AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, Avrupa'da dijital telifle ilgili ödemeler konusunda bazı ülkelerle masaya oturan Google temsilcilerini Türkiye'ye davet ettiklerini söyledi. Yayman, "Başta Almanya olmak üzere Fransa ve İngiltere'de Google ile telif meselesi üzerinden bir anlaşma oldu. Google yetkilileri telif konusuna pozitif yaklaştı. Biz Türkiye'de de benzer bir anlaşmanın olmasını istiyoruz" dedi.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, Avrupa'da telif ile ilgili ödemeler konusunda masaya oturan Google Türkiye temsilcilerini komisyona davet ettiklerini bildirdi. Google temsilcileri ile telif hakkı konusunda masaya oturacaklarını aktaran Hüseyin Yayman şöyle konuştu:

Yayman, komisyon olarak taleplerinin net olduğunu vurgulayarak, "Google Avrupa'da, Almanya'da, Fransa'da, İngiltere'de, Romanya'da hangi telif anlaşması yapmışsa, Türkiye'de de benzer bir telif anlaşması yapmak istiyoruz. Bir müzakere anlayışı içerisinde bu konuyu ele alacağız" ifadelerini kullandı. Yayman, Google temsilcileri ile sık sık telefon görüşmeleri de yaptıklarını sözlerine ekledi.

Görüntü dökümü:

- Hüseyin Yayman ile röportaj

Haber- Kamera: Besti KARALAR- Muhammet BAYRAM/ANKARA,