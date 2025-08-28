Köksal Toptan'dan 'Terörsüz Türkiye' Vurgusu

Eski TBMM Başkanı Köksal Toptan, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda TBMM'de kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonunda görüşlerini dile getirdi.

Komisyon, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığında toplandı.

Komisyonun 7'nci toplantısının ilk oturumunda söz alan 23. TBMM Başkanı Toptan, önceki dönemlerde yeni anayasa hazırlanması konusundaki çalışmalara değindi.

Komisyondaki tablonun Türkiye'nin ihtiyacı olan modern ve özgürlükçü anayasanın yapılabileceği konusunda herkese ümit verdiğini belirten Toptan, "100 yıllık Cumhuriyetin anayasasını kendisinin yapamaması yakışık almıyor. Anayasa yapımı kadar önemli bir konu olan terörle mücadele konusunda geldiğimiz nokta bizi cesaretlendirmelidir. Şu anda İYİ Parti dışında parlamentoda bulunan bütün partilerin katıldığı, sivil toplumun önemli unsurlarının yer aldığı platform, Türkiye'nin önüne yeni imkanları koymasını sağlamıştır. O nedenle Sayın Meclis Başkanı'mızın yaptığı, sadece bir başlangıç değil, yeni başlangıçlara kapı aralamaktır. Yapılabilirliğini, bir araya gelinebildiğini gösteren insanımızın ve parlamentomuzun, önümüzdeki süreçte çok daha güzel şeyler yapabileceğinin bana göre teminatıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Göç yolları üzerinde bulunan Anadolu ve Orta Doğu'nun hep "kızgın bir lav" gibi olduğunu söyleyen Toptan, "Bunun nedeni İsrail'in güvenliği, başta Amerika olmak üzere batılı devletlerin İsrail'i koruma kaygıları, hevesleri, heyecanlarıdır." ifadesini kullandı.

Orta Doğu'da Türkiye'ye önemli görevler düştüğünü dile getiren Toptan, "Bizim başkalarına savaş açmak, başkalarıyla kavga etmek gibi bir niyetimizin olmadığını Türkiye'yi yönetenler her vesileyle dünyaya ilan etmeli." dedi.

"Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin gayretlerin önemli olduğunun altını çizen Toptan, "Ben başaracağımıza yüzde 100 inanıyorum. Çünkü başarmalıyız. Yeni anayasayla, yeni mevzuatlarla, yeni anlayışlarla Türkiye'nin daha da büyüyeceğine inanıyorum" diye konuştu.