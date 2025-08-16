Kocaeli Karamürsel Yangını Kontrol Altına Alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesindeki yangının büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve soğutma çalışmalarının sürdüğünü duyurdu. Ayrıca, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde çıkan yangınların tamamen kontrol altına alındığını ifade etti.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, " Kocaeli, Karamürsel yangını büyük ölçüde kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarımız sürmektedir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaptığı açıklamada, kara ve havadan yapılan yoğun müdahalelerin sonucunda; Mersin Anamur ve Silifke, Diyarbakır'ın Lice ilçesi, Adıyaman'ın Besni ilçesi, Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesi, Karaman'ın Ermenek ilçesi, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi, İzmir'in Urla ilçesinde çıkan yangınların tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Yumaklı, Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde çıkan yangının ise büyük ölçüde kontrol altına alındığını ve bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiğini belirtti. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
