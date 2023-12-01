Kocaeli'de Gazeteciler İsrail'in Gazze'ye Saldırılarına Tepki Gösterdi, Düzce'de Filistinliler için Dua Edildi

Kocaeli'de gazeteciler İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösterdi, Düzce'de Filistinliler için dua edildi.

İzmit Sabri Yalım Parkı'nda toplanan Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti (KOGACE) üyeleri, "İsrail Gazetecileri Öldürerek Gerçekleri Susturamaz" yazılı pankart açarak, fotoğraf makineleri ve kameralarını yere bıraktı.

Gazeteciler adına basın açıklamasını okuyan KOGACE Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kaplan, İsrail'in yıllardır Filistin halkına yaptığı zulmün, artık tahammül sınırlarını aşan duruma geldiğini belirtti.

Kadınların, çocukların, yaşlıların ve hastaların öldürüldüğü insanlık dışı saldırılara son verilmesinin en büyük arzuları ve arayışları olduğunu vurgulayan Kaplan, "Her gün hepimiz kendimize göre bu katliamı protesto ediyor ve karşı çıkıyoruz." ifadesini kullandı.

Saldırılarda 4'ü kadın olmak üzere 60 basın mensubunun da öldürüldüğünü aktaran Kaplan, şöyle devam etti:

"Uluslararası hukuku tanımayan İsrail'in basın mensuplarına uyguladığı bu kitlesel kıyımı, bu katliamı nefretle kınadığımız buradan haykırmak istiyoruz. Elbette çoluk çocuk demeden, hak hukuk dinlemeden katliam yapan İsrail, basın mensupları için de benzeri şeyleri yapmaktan çekinmemektedir. Bu kural tanımaz, arlanmaz ve alçak zihniyet için ne söylesek yetersiz, az kalacak. Ancak bütün gözlerin görmez, kulakların duymaz olduğu bu dönemde İsrail'in yapmış olduğu katliamlara karşı asla kayıtsız kalmayacağız. Bizler de kör ve sağır olmadığımızı, barış ve insanlıktan, hak ve hukuktan yana olduğumuzu burada bir kez daha haykırıyor ve İsrail'i yapmış olduğu katliamları bir daha olmamak üzere sonlandırmaya çağırıyoruz."

Kaplan, İsrail'in saldırılarında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

Düzce

Düzce'de cuma namazının ardından Filistin halkı için dua edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, sosyal medya hesabından cuma namazı sonrası camilerde Filistin halkı için dua edileceğini duyurmasının ardından kent genelinde camilerde eller semaya açıldı.

Camilerde cuma namazını kılan cemaat, daha sonra Gazze'de hayatını kaybedenler için dua etti.

Öte yandan Filistin'e destek için yardım toplandı.