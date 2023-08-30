Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı törenleri düzenlendi

Kocaeli'nin Karamürsel, Darıca ve Gölcük ilçelerinde 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 101. yıl dönümü dolayısıyla törenler düzenlendi. Törenlere ilçe kaymakamları, belediye başkanları ve diğer yetkililer katıldı. Çelenk sunumu, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından törenler devam etti.