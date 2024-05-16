Kobani Davası'nda Gültan Kışanak'a tahliye

HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak, MYK üyeleri ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu 108 kişi 2014 yılındaki Kobani olaylarına ilişkin "Devletin bütünlüğünü bozma" başta olmak üzere çeşitli suçlardan yargılanıyordu. O davada mahkeme kararını verdi ve cezalar belli oldu.

KIŞANAK'A ÖNCE 12 YIL SONRA TAHLİYE

Gültan Kışanak "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hapiste geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Kışanak'a yurtdışına çıkış yasağı kondu.