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Kobani Davası'nda Gültan Kışanak'a tahliye

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6-8 Ekim olayları davasında "silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırılan Gültan Kışanak'ın yattığı süre göz önünde bulundurularak tahliyesine karar verildi.

HDP'nin eski eş başkanları Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve Gültan Kışanak, MYK üyeleri ve siyasetçilerin de aralarında bulunduğu 108 kişi 2014 yılındaki Kobani olaylarına ilişkin "Devletin bütünlüğünü bozma" başta olmak üzere çeşitli suçlardan yargılanıyordu. O davada mahkeme kararını verdi ve cezalar belli oldu.

KIŞANAK'A ÖNCE 12 YIL SONRA TAHLİYE

Gültan Kışanak "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 12 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Ancak hapiste geçirdiği süre göz önüne alınarak tahliyesine karar verildi. Kışanak'a yurtdışına çıkış yasağı kondu.

Kaynak: Haberler.com / Politika

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Yorumlar (7)

RECEP AKÇAY:

yattığı yıl göz önünde bulundurulacak ise 10 değil 30 verin

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Vatanım Türkiye:

Al bak çıktı bile 1 tanesi

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Özcan Özcan:

kandırıldık deseyedi ya hiç yatmazdı hatta baş tacı edilirdi.

46
19
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girilmez:

senin şerefini

yanıt24
yanıt23
Özcan Özcan:

doğru sende ve ailen de yok şeyler.

yanıt13
yanıt24
girilmez:

... çocuklarında ailede yok tabi

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yanıt2
Bükücü:

Böylelerini içeriden çıkarırsan, yarı öbür gün ülke karışır. Demedi demeyin

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