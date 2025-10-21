KKTC, Türkiye'ye bağlanıp 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye'ye katılması çağrısında bulundu. "Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur. KKTC parlamentosu Türkiye'ye katılım kararı almalı. Bu mesele beka, onur ve şeref meselesidir. 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı" diyen Bahçeli'nin sözleri, "Kıbrıs Türkiye'ye katılabilir mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

HUKUKEN MÜMKÜN MÜ?

Uluslararası hukuk açısından KKTC'nin Türkiye'ye katılması, son derece tartışmalı bir adım olarak değerlendiriliyor. 1983 yılında bağımsızlığını ilan eden KKTC, sadece Türkiye tarafından tanınıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği ise adanın kuzeyini, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işgal altındaki bölgesi" olarak tanımlıyor. Bu nedenle KKTC'nin Türkiye'ye bağlanması halinde, bu adım BM kararlarına aykırı sayılacak ve uluslararası tanınma kazanamayacak.

SİYASİ OLARAK NE ANLAMA GELİYOR?

Bahçeli'nin çıkışı, Türkiye'nin son yıllarda savunduğu "iki devletli çözüm" tezini güçlendiren bir söylem olarak yorumlanıyor. Ankara ve Lefkoşa yönetimleri, Kıbrıs'ta artık federasyon değil, "iki egemen devlet" temelinde bir çözüm istiyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER NE OLABİLİR?

Uzmanlara göre KKTC'nin Türkiye'ye katılması durumunda;

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, sert yaptırımlar uygulayabilir.

Türkiye–AB ilişkileri kopma noktasına gelebilir.

Doğu Akdeniz'de gerilim yeniden yükselebilir.

SONUÇ: SİYASİ BİR MESAJ

MHP liderinin "82. il KKTC olsun" çıkışı, sembolik bir çağrı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, böyle bir adımın uluslararası tanınırlık ve diplomatik sonuçlar nedeniyle yakın vadede mümkün görünmediğini belirtiyor. Ancak Bahçeli'nin sözleri, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.