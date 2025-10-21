Haberler

KKTC, Türkiye'ye bağlanıp 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş

KKTC, Türkiye'ye bağlanıp 82. il olur mu? Araştırdık, sanıldığı kadar kolay değilmiş
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada "KKTC parlamentosu Türkiye'ye katılım kararı almalı, 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı" ifadeleriyle dikkat çekti. Peki KKTC Türkiye'ye katılabilir mi? Böyle bir adımın uluslararası kamuoyunda artısı-eksisi ne olur, uzmanlar bu konuya nasıl yaklaşıyor? Detaylar haberimizde...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye'ye katılması çağrısında bulundu. "Federasyon tekliflerinin geçerliliği yoktur. KKTC parlamentosu Türkiye'ye katılım kararı almalı. Bu mesele beka, onur ve şeref meselesidir. 81 Düzce'den sonra 82 KKTC olmalı" diyen Bahçeli'nin sözleri, "Kıbrıs Türkiye'ye katılabilir mi?" sorusunu yeniden gündeme taşıdı.

HUKUKEN MÜMKÜN MÜ?

Uluslararası hukuk açısından KKTC'nin Türkiye'ye katılması, son derece tartışmalı bir adım olarak değerlendiriliyor. 1983 yılında bağımsızlığını ilan eden KKTC, sadece Türkiye tarafından tanınıyor. Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği ise adanın kuzeyini, "Kıbrıs Cumhuriyeti'nin işgal altındaki bölgesi" olarak tanımlıyor. Bu nedenle KKTC'nin Türkiye'ye bağlanması halinde, bu adım BM kararlarına aykırı sayılacak ve uluslararası tanınma kazanamayacak.

SİYASİ OLARAK NE ANLAMA GELİYOR?

Bahçeli'nin çıkışı, Türkiye'nin son yıllarda savunduğu "iki devletli çözüm" tezini güçlendiren bir söylem olarak yorumlanıyor. Ankara ve Lefkoşa yönetimleri, Kıbrıs'ta artık federasyon değil, "iki egemen devlet" temelinde bir çözüm istiyor.

ULUSLARARASI TEPKİLER NE OLABİLİR?

Uzmanlara göre KKTC'nin Türkiye'ye katılması durumunda;

  • Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği, sert yaptırımlar uygulayabilir.
  • Türkiye–AB ilişkileri kopma noktasına gelebilir.
  • Doğu Akdeniz'de gerilim yeniden yükselebilir.

SONUÇ: SİYASİ BİR MESAJ

MHP liderinin "82. il KKTC olsun" çıkışı, sembolik bir çağrı olarak değerlendiriliyor. Uzmanlar, böyle bir adımın uluslararası tanınırlık ve diplomatik sonuçlar nedeniyle yakın vadede mümkün görünmediğini belirtiyor. Ancak Bahçeli'nin sözleri, Türkiye'nin Kıbrıs konusundaki kararlılığını bir kez daha ortaya koydu.

Yorumlar (20)

Psikeart:

Saçmalamada üstünüze yok, ekonomiyi, demokrasiyi, adaleti, bilimi vs nasıl gelirştiririz diye araştırmazsınız.

36
22
yanıtYanıtla
Onur Yener:

80 senedir heykel diktiler, o şekilde mi araştıralım mesela...

24
33
MGk:

Siz araştırın hep rakı balık nereye kadar

17
11
Morpheus:

80 sene heykel diyen cahil, 25 sene köprü yol hastane için garantili vaat ile hazineyi soyanlar ile ülkeyi açlığa sürükleyenler ve en sonunda koskoca devleti terörün kucağına oturtanlar mı yol alacağız; o dikilen ve senin gibilere batan heykeller ışığına bu Cumhuriyet 100 yaşını geçti, İngiliz anladı siz anlamadınız.

22
24
Mehmet Vatandaş:

Olmayacak duaya amin demeyin içerde ben yaptım oldu diyebilirsiniz ama dünyaya karşı macera aramayın

26
17
yanıtYanıtla
Bekir Bey:

Biz zaten Kıbrıs'ı savaşıp da kaybetmedik. Kırım savaşı sırasında İngiliz oyunuyla elimizden çıktı. Belki bugün şartlar müsait değil ama vatanını seven her Türk evladı vakti geldiğinde Kıbrıs'ın Türkiye'ye katılacağını bilmelidir. Hatay gibi.

34
6
yanıtYanıtla
Alkurt Asena:

Osmanli borcuna karsi ingilizlere belli sureligine Kibris,i Verdi, ingilizlerde resmen adaya oturdu kanki yunanlarida yanlarina alarak daha da gitmediler yerlestiler

5
0
Tüm 20 yorumu okumak için tıklayın Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
