KKTC Dışişleri Bakanı Ertuğruloğlu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Akar ile görüştü

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar ile bir araya geldi. Görüşmede Türkiye'nin KKTC'ye olan desteği vurgulandı ve egemen eşitlik önemi üzerinde duruldu.

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, KKTC'de temaslarına devam ediyor. Akar ve beraberindeki heyet, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ile bir araya geldi. Görüşmede egemen eşit iki devletli çözüm vizyonuna Türkiye'nin sarsılmaz desteği vurgulanarak, ikili ilişkiler ve bölgesel gelişmeler değerlendirildi.

"Ulusal mücadelemizin her aşamasında anavatan Türkiye'yi hep yanımızda gördük, hissettik"

Bakan Ertuğruloğlu, Kıbrıs politikasında egemen eşitliğin önemine işaret ederek, "KKTC'ye sonsuza kadar sahip çıkmamız gerekir" ifadelerini kullandı. Ertuğruloğlu, "Ulusal mücadelemizin her aşamasında anavatan Türkiye'yi hep yanımızda gördük, hissettik. Bu hep böyle devam edecektir. Egemen eşitliğimizden asla vazgeçmememiz gerek. Ortaklığı daha önce denedik, sistem çalışmadı. Rumlar bozdu, azınlık olarak muamele gördük" dedi.

Rum yönetiminin çözümün tek anahtarını Türk askerinin adadan çıkması olarak gördüğünü belirten Ertuğruloğlu, böyle bir zihniyetle mücadele ettiklerini ifade etti. "Rum liderliği köhne hayallerden uyanmalı" diyen Ertuğruloğlu, "Rum liderliği çözümün anahtarının Türk askerinin çekilmesinde değil, Kıbrıs Türk halkının egemen eşitliğine saygı duymaktan geçtiğini kabul etmelidir" ifadelerini kullandı.

"Kıbrıs Türkü'nün güvenliği için yapılması gereken her ne varsa yapıyoruz"

Akar ise yaptığı açıklamada, "Kıbrıs milli davamızdır" diyerek, Kıbrıs Türkü'nün güvenliği için gerekli tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Akar, "Uluslararası platformlarda, İslam İşbirliği Teşkilatı'nda (İİT) ve Türk Devletleri Teşkilatı'nda (TDT) tüm platformlarda tam birlik, tam beraberlik içerisindeyiz. Kıbrıs Türkü'nün güvenliği için yapılması gereken her ne varsa yapıyoruz. Tüm tedbirleri aldık. Birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
