Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Kıbrıs politikasına sert tepki göstererek, "Gerçeklerle değil, algı operasyonları ve umut tacirliği ile yürümeye çalışmaktadır" dedi. KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın federasyon yanlısı bir politika izlediğini savunan Ertuğruloğlu, Türk tarafının statü ve zaman kaybına uğrayacağını belirterek, bunun sorumlusunun Cumhurbaşkanı olacağını ifade etti.

KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu yaptığı yazılı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Kıbrıs meselesinde izlediği politikayı ve hükümetle istişare etmeden hareket etmesini eleştirdi. Erhürman'ın federasyon yanlısı bir yaklaşım benimsediğini öne süren Ertuğruloğlu, "Gerçeklerle değil, algı operasyonları ve umut tacirliği ile yürümeye çalışmaktadır" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erhürman'ın son mülakatında bir yıllık görev süresi boyunca kendisiyle yalnızca bir kez görüştüğünü açıklamasına tepki gösteren Ertuğruloğlu, bu durumun devlet yönetiminin işleyişi ve kurumsal ciddiyet açısından düşündürücü olduğunu belirtti. Ülkenin dış politikasından ve Kıbrıs meselesinden birinci derecede sorumlu Dışişleri Bakanı ile yalnızca bir kez görüşülmesinin kabul edilemez olduğunu ifade eden Ertuğruloğlu, Cumhurbaşkanı'nın "ezber bozma" olarak nitelendirdiği kritik adımları hükümetle paylaşmamasının devlet adamlığı ciddiyetiyle bağdaşmadığını savundu.

"Federasyon sözcüğünü kullanmamayı tercih ediyor"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın savunduğu Kıbrıs politikasının ne olduğunun tartışma konusu olduğunu belirten Ertuğruloğlu, Erhürman'ın egemen eşit iki devlet politikasına karşı olduğunu ve federasyon yanlısı bir çizgi izlediğini ileri sürdü. Ertuğruloğlu, "Federasyoncu olduğu da bilinmektedir. Ancak, federasyon sözcüğünü kullanmamayı tercih ettiği görülmektedir" ifadelerini kullanarak, Cumhurbaşkanı'nın eşit egemenlik, siyasi eşitlik ve dönüşümlü başkanlık konusundaki yaklaşımlarını eleştirdi.

Erhürman'ın ortaya koyduğu argümanların federasyon hedefi doğrultusunda şekillendiğini savunan Ertuğruloğlu, "Kısacası Cumhurbaşkanı takiye yapmakta, gerçeklerle değil, algı operasyonları ve umut tacirliği ile yürümeye çalışmaktadır" dedi.

"Türk tarafı statü ve zaman kaybetmeye devam edecek"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman'ın izlediği yolun yeni olmadığını belirten Ertuğruloğlu, benzer politikaların eski Cumhurbaşkanları Mehmet Ali Talat ve Mustafa Akıncı tarafından da yıllarca denendiğini ancak olumlu bir sonuca ulaşılamadığını savundu. Ertuğruloğlu, "Erhürman'ın izlediği yol da bir yere varamayacaktır. Bu arada da maalesef Türk tarafı, statü ve zaman kaybetmeye devam etmiş olacaktır. Sorumlusu da Erhürman'dır" ifadelerini kullandı. Kıbrıs meselesinin günlük polemiklere, popülist çıkışlara veya kapalı kapılar ardında hazırlanan senaryolara kurban edilemeyecek kadar önemli bir milli dava olduğunu vurgulayan Ertuğruloğlu, bu konuda atılacak her adımın tam bir eşgüdüm, kurumsal uyum ve devlet ciddiyeti gerektirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erhürman'ın Kıbrıs konusunda "ezber bozacak" tek yanlı adımlar atmak için uygun zamanı beklediğini açıklamasına da tepki gösteren Ertuğruloğlu, hükümetin süreçten haberdar edilmemesinin ciddiyet ve sorumluluk anlayışıyla açıklanamayacağını ifade etti.

"Türkiye ile birlikte savunulan temel politikaya uyum sağlanmalı"

Devlet yönetiminde şeffaflık, kurumlar arası diyalog ve sorumluluk bilincinin esas olduğunu belirten Ertuğruloğlu, Kıbrıs Türk halkının geleceğini doğrudan ilgilendiren konularda yetki ve sorumluluk makamlarının dışlanmaması gerektiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Erhürman'a izlediği politikayı değiştirme çağrısında bulunan Ertuğruloğlu, Türkiye ile birlikte kararlaştırılan ve savunulan Kıbrıs politikasına uyum sağlanmasının zorunlu olduğunu belirtti.

Ertuğruloğlu, açıklamasını şu ifadelerle tamamladı:

"Devlet ciddiyetine ve kurumsal teamüllere uygun bir anlayışla hareket edilmesi ve bir an önce, Anavatan Türkiye ile birlikte kararlaştırılıp, birlikte savunulan Kıbrıs konusundaki temel politikamıza uyumluluk sağlanması kaçınılmaz bir zorunluluktur."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı