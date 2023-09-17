KKTC Din İşleri Başkanlığı, Fatin Rüştü Zorlu için mevlit programı düzenledi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığı, eski Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun idam edilişinin 62. yılı dolayısıyla mevlit programı düzenledi. Programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu da katıldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Din İşleri Başkanlığı, eski Türkiye Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu'nun idam edilişinin 62. yılı dolayısıyla mevlit programı düzenledi.

KKTC Din İşleri Başkanlığınca, başkent Lefkoşa'daki Hala Sultan Camisi'nde Fatin Rüştü Zorlu'ya Vefa Mevlidi düzenlendi.

Zorlu'nun ölümünün 62. yılı dolayısıyla düzenlenen programa KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'nun yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Zorlu için duaların edildiği programda konuşan Cumhurbaşkanı Tatar; Zorlu'nun, dönemin Türkiye Başbakanı Adnan Menderes'in talimatları ve kendi iradesiyle Kıbrıs Türklerinin varlığı için büyük gayretler sarf ettiğini söyledi.

Tatar, Kıbrıs Türk halkının Zorlu'yu her zaman rahmetle anacağını belirterek "Türkiye'nin adadaki garantörlük haklarından tutun da Kıbrıs Türklerinin anayasal hakları için büyük liderlik ve cesaret göstermiş ve hep Kıbrıs Türklerinin mücadelesine katkılar sunmuştur. Türk Mukavemet Teşkilatının (TMT) kuruluşunda da Zorlu'nun katkıları var. Onun hizmetleri hiçbir zaman unutulmaz. Bugün KKTC ile özgür olarak yaşıyorsak ve Doğu Akdeniz'de bir Türk devleti varsa Zorlu'nun büyük katkıları olmuştur. Kıbrıs Türk halkı adına şükranlarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Büyükelçi Feyzioğlu ise "Kıbrıs milli davası açısından büyük bir kahraman" olarak nitelendirdiği Zorlu için "Bugün eğer Kıbrıs Türkü, Rumların soykırımında kurtulabildiyse bunun arkasında Fatin Rüştü Zorlu vardır." dedi.

Feyzioğlu, Zorlu'nun Rumların tüm direnişine karşın Türkiye'nin garantör olmasını ve TMT mücahitlerinin Türkiye'de eğitilmesini sağladığını kaydetti.