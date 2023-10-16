KKTC'de sahte reçete soruşturmasında tutuksuz yargılama kararı

KKTC'de eski Başbakan ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Doktor Sibel Siber'in yargılandığı sahte reçete soruşturmasında mahkeme, zanlıların 50 bin lira nakit teminat karşılığında tutuksuz yargılanmasına karar verdi.

KKTC'deki sahte reçete skandalında soruşturma devam ediyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan eski KKTC Başbakanı ve Cumhuriyet Meclisi Başkanı Doktor Sibel Siber ile Eczacı Gizem Karagözlü, bugün teminat talebiyle yeniden mahkemeye çıkarıldı. Lefkoşa Kaza Mahkemesi önünde toplanan onlarca kişi, Siber'i alkışlarla karşılayarak destek ve moral verdi.

Mahkemeyle ilgili yapılan polis açıklamasında, zanlıların 50 bin lira nakit teminat yatırmasına, iki kefilin 500'er bin liralık kefalet senedi imzalamasına, haftada bir gün imza atma ve yurt dışına çıkış yasağı şartları ile tutuksuz yargılanmalarına karar verildiği belirtildi.

Mahkemeyle ilgili bilgi veren Polis Mehmet Manaş, her iki zanlının 13 Eylül'de başlatılan sahte reçete soruşturması kapsamında "resmi evrakta sahtecilik", "sahte resmi evrakı tedavüle sürme", "sahtekarlıkla para temini" ve "suç gelirlerinin önlenmesi yasasına aykırı hareket" suçlarından tutuklandığını söyledi. Manaş, 11 Ekim'de tutuklanan zanlılardan Eczacı Gizem Karagözlü'nün ocak-ağustos ayları arasında Sosyal Sigortalar Dairesi'ne 2 bin 537 adet reçete gönderdiğini belirtti. Doktor Sibel Siber'in ise ocak-ağustos ayları arasında farklı eczanelere 2 bin 745 reçete yazdığını aktaran Manaş, Karagözlü'nün yalnızca ağustos ayında sosyal sigortalara gönderdiği 313 reçetenin 142 tanesinin Sibel Siber tarafından yazıldığını ve bunlardan 40 tanesinin sahte çıktığını ifade etti. Olayla ilgili 56 kişiden ifade aldıklarını kaydeden polis, 19 kişinin Siber'e muayene olmadığını söylediğini aktardı.

KKTC Sosyal Sigortalar Dairesi'ni sahte reçetelerle zarara uğrattıkları ve haksız kazanç elde ettikleri gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında doktor, eczacı, eczane çalışanları ve KKTC vatandaşlarının aralarında bulunduğu 30 kişi tutuklanmıştı. - LEFKOŞA