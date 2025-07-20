KKTC Cumhuriyet Meclisi'nde Kıbrıs Barış Harekatı resepsiyonu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'nci yıl dönümü münasebetiyle verilen resepsiyonda, "Herkes bilmelidir ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir ve bu şekilde kalmaya devam edecektir" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'nci yıl dönümü münasebetiyle resepsiyon verildi. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler ve eşi Oya Öztürkler tarafından organize edilen resepsiyonda, KKTC Başbakanı Ünal Üstel, KKTC Yüksek Mahkeme Başkanı Bertan Özerdağ, KKTC 2'nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Sebahattin Kılınç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Tufan Erhürman, bakanlar, milletvekilleri ve çok sayıda davetli yer aldı.

Resepsiyona ayrıca, Kıbrıs Barış Harekatı kutlamaları kapsamında KKTC'ye gelen Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM KKTC Dostluk Grubu Başkanı Orhan Erdem, Demokratik Sol Parti Genel Başkanı Önder Aksakal, Anahtar Parti Genel Başkanı Yavuz Ağıralioğlu, Azerbaycan-Türkiye ve Azerbaycan-KKTC Dostluk Grubu üyesi milletvekilleri ile üst düzey askeri yetkililer de katıldı.

Program kapsamında halk dansları gösterisi sunulurken, ardından sinevizyon gösterimi gerçekleştirildi.

"20 Temmuz, Kıbrıs Türk halkının kendi geleceğini belirlediği gündür"

Resepsiyonda konuşan Meclis Başkanı Öztürkler, 20 Temmuz tarihinin yalnızca askeri bir harekatın yıl dönümü değil, aynı zamanda Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesi, geleceğini tayin etme hakkı, özgürlüğü ve güvenli yaşam alanı açısından tarihi bir gün olduğunu belirtti. Öztürkler, anavatan Türkiye'nin desteğiyle hayata geçirilen Meclis'in yeni hizmet binasında böylesine anlamlı bir günü kutlamanın kıvancını yaşadıklarını ifade etti.

"Bugün, yıllar süren baskılara direnen Kıbrıs Türk mücahidinin, kahraman Mehmetçik'le omuz omuza yazdığı destanın yıldönümüdür" diyen Öztürkler, Barış Harekatı'nın öncülerini ve tüm şehitleri minnetle andıklarını, gazilere ise şükranlarını sunduklarını söyledi. Günümüzde, geçmişe oranla çok daha kararlı bir duruş sergilediklerinin altını çizen Öztürkler, "Dün, bu iradeye tank, tüfek işlemedi, insanlık dışı ambargolar işlemedi. Bugün de işlemez" ifadelerini kullandı.

Kıbrıs Türk halkının adadaki asli unsur olduğuna vurgu yapan Öztürkler, "Bu topraklarda yalnızca var olmak için değil, özgürlük ve egemenlik içinde, kendi bayrağımızın altında yaşamak için buradayız" dedi.

Meclis Başkanı Öztürkler, Kıbrıs Türk halkının özden gelen haklarına dayanan, egemen eşitliğe ve uluslararası eşit statüye dayalı, adil ve sürdürülebilir bir çözümden yana olduğunu yineleyerek, "Bir anlaşma istiyoruz ama bu, kimliğimizi ve devletimizi yok sayan bir masa etrafında olmayacak" dedi.

Kıbrıs Türklerinin, esareti kabul etmeyen bir milletin fertleri olduğunu dile getiren Öztürkler, "Herkes bilmelidir ki, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti bağımsız bir devlettir ve bu şekilde kalmaya devam edecektir" dedi.

Konuşmasının sonunda, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ile özgürlük ve varoluş mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük'ü rahmetle anan Öztürkler, tüm şehitlere de saygılarını sunarak sözlerini, "Yaşasın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Yaşasın Barış ve Özgürlük Bayramı, Ne Mutlu Türküm Diyene" ifadeleriyle noktaladı. - LEFKOŞA