KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: 'Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığı tartışma konusu olamaz'

KKTC Meclis Başkanı Öztürkler: 'Türkiye'nin garantörlüğü ve askeri varlığı tartışma konusu olamaz'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Ne ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü ne de Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı tartışma konusu bile olamaz. Bizim artık yeni politikamızda iki devlet vardır.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, "Ne ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü ne de Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı tartışma konusu bile olamaz. Bizim artık yeni politikamızda iki devlet vardır. Yeni politikamızda artık iki ad vardır, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vardır" dedi.

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde, İnsan, Toplum ve Medeniyet Dersi kapsamında 'Mavi Vatan ve Kıbrıs' konulu konferans düzenlendi. Rektörlük konferans salonunda düzenlenen programa KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, il protokolü, üniversite yönetimi, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansta konuşan Öztürkler, Kıbrıslı Türklerin bugünlere kolay gelmediğini belirterek, "Ne ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin garantörlüğü ne de Türk askerinin Kıbrıs'taki varlığı tartışma konusu bile olamaz. Bizim artık yeni politikamızda iki devlet vardır. Yeni politikamızda artık iki ad vardır, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü vardır. Cumhurbaşkanımız Ersin Tatar'ın Türkiye Cumhuriyeti ile yürütmüş olduğu politikanın arkasındayız. Mavi Vatan, sadece denizlerin harita üzerindeki tanımı değildir; Türkiye Cumhuriyeti'nin ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin bağımsızlık ve egemenlik haklarının açık bir ifadesidir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşmiş Milletler toplantısında 3 kez arka arkaya, ' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni tanıyın. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile ekonomik, diplomatik işbirlikleri kurun' dedi. Teşekkür ederiz. 1571'den geldik, 1878 İngilizler, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti, 1974 Barış Harekatı, 1983 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilanı, Kıbrıslı Türkler bugünlere kolay gelmemiştir. Kıbrıslı Türkler, Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte birçok şehit vermiştir ama hiçbir zaman dilinden, dininden, kültüründen, manevi değerlerinden ve Türklüğünden asla taviz vermedi, vermeyecek" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika
Moskova'da peş peşe İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu

Rusya'nın kalbine İHA saldırıları! Havalimanlarında uçuşlar durduruldu
Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler

Putin'i çıldırtacak görüntüler
Çevre Bakanı Kurum tapu bekleyen milyonlarca vatandaşa yeni müjde verdi

Çevre Bakanı Kurum'dan tapu müjdesi
İşçiler her şeyi anlattı! Altındağ Belediye Başkanı Veysel Tiryaki hakkında bomba iddia

Belediye işçilerini kendi villasında çalıştıran başkan: Gitmezseniz...
'Pirinç satın almıyorum' sözleri tepki çeken Japonya tarım bakanı istifa etti

"Pirinç" istifası! Tarım bakanı halktan özür dileyip görevi bıraktı
ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak

İşte ABD'nin yeni Suriye hamlesi
Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal

Ertem Şener'den Galatasaraylıları yıkan haber: 0 ihtimal
Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba

Arabayı kaçıran çocuk kaza yaptı, babasının tepkisi bomba
BAE: Gazze'ye yardım ulaştırılması konusunda İsrail ile anlaşmaya vardık

Dünyanın beklediği haberi verdi: İsrail ile anlaşmaya vardık
Bursaspor'a Süper Lig'den bir transfer daha

2. Lig ekibi Bursaspor'a Süper Lig'den bir transfer daha
Mustafa Destici'den Bahçeli'nin 'komisyon' önerisine tepki

Bahçeli'nin komisyon önerisine Destici'den tepki
Jose Mourinho Roma Havalimanı'nda görüldü

Gittiği yeri gören herkes aynı soruyu soruyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.