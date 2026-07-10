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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneye kaldırıldı
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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir etkinlikte göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı. İlk tetkikler tamamlanırken ileri tetkiklere geçildi.

Katıldığı bir etkinlik sırasında rahatsızlanan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayetiyle hastaneye kaldırıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, katıldığı bir etkinlik sırasında rahatsızlanmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Göğüs ağrısı ve soğuk terleme şikayeti üzerine tedbir amacıyla hastaneye sevk edilen Erhürman'ın ilk tetkiklerinin tamamlandığı bildirildi.

Cumhurbaşkanının sağlık durumunun detaylı şekilde değerlendirilmesi amacıyla ileri tetkiklere geçildiği kaydedildi. Yetkililerin Erhürman'ın sağlık durumuna ilişkin resmi bir açıklama yapması bekleniyor. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman hastaneye kaldırıldı
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