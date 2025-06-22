KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsmail Kaşdemir'i Ağırladı

KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsmail Kaşdemir'i Ağırladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret ederek Çanakkale ve Kıbrıs üzerine istişarelerde bulundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ağırladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale ve Kıbrıs üzerine istişarelerde bulunmak üzere KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı ziyaret ettim. Çanakkale ve Kıbrıs üzerine istişarelerde bulunduk. Görüş, öneri ve tecrübelerimizi aktarma imkanı buldum. Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinde her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Çanakkale'den Kıbrıs'a, Anafartalar Ovası'ndan Erenköy'e selam götürdük. Çanakkale Tarihi Alan'dan götürdüğüm toprağı Sayın Cumhurbaşkanımıza teslim ettim" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor

Elveda Barış Alper Yılmaz! Kulüp tarihine geçerek gidiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
YKS'ye geç kaldı, babası ikna etmeye çalışırken 'Zaten istemiyordum' dedi

Babası görevlileri ikna etmeye çalışırken oğlunun söylediği bomba
İstanbul'da kene vakalarında artış! 6-7 bin kişi hastaneye başvurdu

İstanbul'da vakalar artışa geçti! Binlerce kişi hastaneye koştu
İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi

İslam ülkesi, Trump'ı Nobel'e aday gösterdi
Metrobüste pes dedirten görüntü

Sözün bittiği yer! Yorum sizin
Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu

Galatasaray süre vermişti! Osimhen'in kararı belli oldu
Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı

Nereden nereye! Galatasaray'ın eski yıldızı 2. Lig takımına imza attı
Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı

Gazeteci Fatih Altaylı gözaltına alındı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.