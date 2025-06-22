KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, İsmail Kaşdemir'i Ağırladı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir'i ağırladı.

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale ve Kıbrıs üzerine istişarelerde bulunmak üzere KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı ziyaret etti. Tarihi Alan Başkanı Kaşdemir'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ise "KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar'ı ziyaret ettim. Çanakkale ve Kıbrıs üzerine istişarelerde bulunduk. Görüş, öneri ve tecrübelerimizi aktarma imkanı buldum. Kıbrıs Türklerinin haklı mücadelesinde her zaman yanlarında olduğumuzu ifade ettik. Çanakkale'den Kıbrıs'a, Anafartalar Ovası'ndan Erenköy'e selam götürdük. Çanakkale Tarihi Alan'dan götürdüğüm toprağı Sayın Cumhurbaşkanımıza teslim ettim" ifadelerine yer verdi. - ÇANAKKALE