KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a KTÜ'de fahri doktora unvanı verildi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a, Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KTÜ) fahri doktora unvanı verildi.

Bir dizi ziyaret ve program için Trabzon'a gelen KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) ve Ortahisar Belediyesi işbirliğinde düzenlenen "KKTC'nin Türk dünyası içerisindeki stratejik önemi" konferansına katıldı. Konferansa Tatar'ın yanı sıra Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, AK Parti'den 31 Mart Yerel Seçimlerinde Trabzon Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı'na aday gösterilen Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, KTÜ Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Konferansa bir konuşma yapan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı olarak ana vatanım Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetiyle birlikte hareket etmenin mutluluğu içerisindeyim. Kıbrıs'ta eğer farklı bir düşünce, strateji olursa o zaman hepimiz zarar görürüz. Türkiye Cumhuriyeti ile uyum içerisinde bu siyaseti sonuna kadar sürdürmenin bahtiyarlığı içerisinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türk dünyasının stratejik önemi açısından bu milli değerlerle bu siyaseti yürütmenin gelecekte bizlere gelecekte çok hayırlı olacağı düşüncesinde görevimi yürütmenin bahtiyarlığı içerisindeyim" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından KTÜ Rektörü Çuvalcı, Cumhurbaşkanı Tatar'a cübbesini giydirdi ve fahri doktora diplomasını takdim etti. Tören toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi. - TRABZON