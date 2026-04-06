KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, GKRY lideri Hristodulidis ile bir araya geldi

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis ile Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde yapılan görüşmede, Kıbrıs sorununa dair önemli konuları ele aldı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile bir araya geldi.

KKTC ile GKRY arasında Birlemiş Milletler (BM) ev sahiplinde görüşme gerçekleşti. KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile GKRY lideri Nikos Hristodulidis, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Khassim Diagne'nin ev sahipliğinde 1 saat 20 dakika süren bir görüşme yaptı. Görüşme sonrası BM tarafından yapılan açıklamada, "Görüşme olumlu bir atmosferde gerçekleşti ve liderler verimli bir tartışma yürüttü. Esasa ilişkin görüş alışverişinde bulundular ve bundan sonraki yol haritası üzerinde durdular. Liderler, BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs sorununa yönelik kararlı taahhüdünü ve aktif rolünü memnuniyetle karşıladılar. Bu çerçevede Genel Sekreter'in çabalarını desteklemeye devam etme konusunda hazır olduklarını bir kez daha teyit ettiler. Ayrıca güven artırıcı önlemler konusunda kaydedilen ilerlemeyi gözden geçirdiler. Temsilcilerine kalan konuların nihai hale getirilmesi amacıyla görüşmelere devam etme talimatı verdiler. Son olarak liderler daha somut açıklamalar yapabilmek amacıyla nisan ayı sonuna kadar yeniden bir araya gelme kararı aldılar" denildi. - LEFKOŞA

