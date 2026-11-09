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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis yeni geçişlerde anlaştı

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BM Sözcüsü Kasım Sıddık, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile GKRY lideri Hristodulidis'in yeni geçiş noktalarının eş zamanlı açılmasında anlaştığını duyurdu. Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçiş noktaları açılacak; kültürel miras, çevre ve eğitim projelerinde mutabakat sağlandı.

Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Kasım Sıddık, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis arasında gerçekleştirilen üçlü görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Liderler, yeni geçiş noktalarının eş zamanlı açılması konusunda anlaşmaya vardı" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis arasında BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin'in ev sahipliğinde gerçekleştirilen üçlü görüşme sona erdi. Birleşmiş Milletler (BM) Sözcüsü Kasım Sıddık görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, iki liderin güven artırıcı önlemler, müzakere yöntemi ve esas konularına ilişkin görüşmelerini sürdürdüğünü belirtti. Sıddık, "Liderler, yeni geçiş noktalarının eş zamanlı açılması konusunda anlaşmaya vardı" diyerek, Akıncılar-Limya ve Kambo-Gemikonağı geçiş noktalarının eş zamanlı olarak açılmasının kararlaştırıldığını aktardı. Geçiş noktalarının hangi tarihte açılacağına ilişkin bilgi vermedi.

Kültürel miras ve çevre projelerinde mutabakat

BM Sözcüsü Sıddık, iki liderin Kültürel Miras Teknik Komitesi aracılığıyla arşiv materyallerinin paylaşılması konusunda anlaşmaya vardığını belirterek, Çevre Teknik Komitesi tarafından uygulanacak çevre projelerinin ilerletilmesi konusunda da mutabakat sağlandığını açıkladı. Liderlerin, iki toplum arasında daha önce yürütülen "Imagine (Hayal Et) Projesi"nin yeniden başlatılması konusunda da anlaşmaya vardığını ifade eden sözcü, projenin, Eğitim Teknik Komitesi himayesinde ve söz konusu komitenin belirleyeceği esaslar doğrultusunda yeniden hayata geçirileceğini söyledi. Kasım Sıddık, Kriz Yönetimi Teknik Komitesi'ne acil durumlara hızlı müdahale edilmesini sağlayacak bir mekanizma oluşturulması yönünde iki lider tarafından talimat verileceğini bildirdi. Kültürel Miras Teknik Komitesi'nin de mevcut faaliyetlerinin yanı sıra belirli Maruni kiliseleri ile bir Ermeni manastırının restorasyon çalışmalarını yürüteceğini ifade etti.

Diğer geçiş noktaları da görüşüldü

BM sözcüsü açıklamasında, liderlerin yalnızca üzerinde mutabakata varılan iki geçiş güzergahını değil, diğer geçiş noktalarının açılması konusunu da ele aldığını kaydetti. Sıddık, henüz sonuçlandırılmamış diğer konuların da görüşüldüğünü ve bu başlıklara ilişkin temasların önümüzdeki dönemde devam edeceğini bildirdi.

BM Genel Sekreteri ile yeni üçlü görüşme yapılacak

Açıklamasında geçiş noktaları ve bekleyen diğer konuların yanı sıra müzakere yöntemi ve esas konularına ilişkin görüşmelerin sürdürüleceğini söyleyen Kasım Sıddık, BM Genel Sekreteri'nin katılımıyla gelecek haftalarda yeni bir üçlü görüşme gerçekleştirileceği duyurdu. Sıddık, liderlerin söz konusu toplantıda da görüşmelerine devam edeceğini ifade etti. BM, Erhürman ve Hristodulidis arasında gerçekleştirilen görüşmeyi olumlu olarak nitelendiren Sıddık, tarafların güven artırıcı önlemler ve çözüm sürecine ilişkin başlıklar üzerindeki temaslarını sürdüreceğini duyurdu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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