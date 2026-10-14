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KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman: "(Hristodulidis’in Türkiye ziyareti) Erdoğan’dan davet aldık"

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis’in 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye’yi ziyaret edeceğine dair yaptığı açıklama hakkında, "14 Temmuz tarihinde...

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) kapsamında Türkiye'yi ziyaret edeceğine dair yaptığı açıklama hakkında, "14 Temmuz tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan davet aldık" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da 9-20 Kasım tarihlerinde arasında düzenlenecek olan 2026 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP31) Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'in katılacağına dair yaptığı açıklama hakkında konuştu.

Erhürman, zirveye katılım konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından aylar öncesinden davet edildiklerini belirterek, "Kasım ayında Antalya'da düzenlenecek COP 31 Zirvesi dolayısıyla 14 Temmuz tarihinde Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan davet aldık. İlgili tarihlerde Antalya'da olacağız" dedi.

Erhürman, "Basından öğrendiğimiz kadarıyla Sayın Hristodulidis de mutat olduğu üzere orada olacağını açıkladı. Hep söylediğimiz gibi diplomasi ve diyalog her zaman iyidir" ifadelerini kullandı.

"Elbette katılacağım"

Hristodulidis, dün Cumhurbaşkanı Erhürman ile Birleşmiş Milletler ev sahipliğinde gerçekleştirdiği görüşmenin ardından gazetecilerin Antalya'daki COP31 Zirvesi'ne katılıp katılmayacağı yönündeki sorusunu yanıtlamıştı. Hristodulidis, "Elbette katılacağım" diyerek zirveye katılacağını açıklamıştı.

GKRY'nin bu tür uluslararası zirvelere her zaman katıldığını savunan Hristodulidis, diplomatik ve siyasi girişimleri sonucunda olumlu bir netice elde ettiklerini öne sürmüştü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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