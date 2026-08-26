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Erhürman: Masa, görüşme masası ve söz göze söylenir

Erhürman: Masa, görüşme masası ve söz göze söylenir
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda iyi niyetle çalışmaya devam edeceğiz.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, "Biz, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda iyi niyetle çalışmaya devam edeceğiz. Masa, görüşme masası ve söz göze söylenir" dedi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, GKRY lideri Nikos Hristodulidis ile başkent Lefkoşa'daki ara bölgede gerçekleştirilen liderler görüşmesinin ardından yazılı açıklama yaptı. Görüşmenin son günlerde yaşanan olumsuz gelişmelerin gölgesinde gerçekleştiğini kaydeden Erhürman, toplantının başlangıcında bu gelişmelere ilişkin görüşlerini Rum lidere doğrudan aktardıklarını belirtti.

Erhürman, söz konusu gelişmelerin BM Genel Sekreteri Antonio Guterres tarafından önemi vurgulanan ve BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Maria Angela Holguin tarafından yeni bir 5+1 toplantısının gerçekleştirilmesinin "olmazsa olmazı" olarak nitelendirilen güven sağlayıcı önlemlerin temel mantığına ters düştüğünü ifade ettiklerini bildirdi. Yaşananların güveni artırmak yerine daha da zedelediğini vurguladıklarını belirten Erhürman, söz konusu önlemler konusunda ilerlemeye hazır olduklarını kaydetti.

"Çeşitli konularda ilerleme sağlamaya hazırız"

Erhürman, BM Genel Sekreteri tarafından sıralanan başlıklardan mayınların temizlenmesi, yeni geçiş noktalarının açılması, karma evliliklerden doğan çocukların vatandaşlık hakları, spora ilişkin konular, düzensiz göç ve afetlerle mücadele alanlarında ortak mekanizmaların kurulması konularında ilerleme sağlamaya hazır olduklarını Hristodulidis'e ilettiklerini açıkladı.

"Siyasi eşitlik, başka konularla 'al-ver'e tabi tutulamaz"

Görüşmede müzakere metodolojisinin de ele alındığını belirten Erhürman, siyasi eşitliğin içeriğinin Kıbrıs sorununun özünü oluşturan temel konulardan biri olduğunu vurguladı. Erhürman, siyasi eşitlik konusunun başka başlıklarla "al-ver"e tabi tutulmasının düşünülemeyeceğini belirterek, bu konuda netlik sağlanmadığı sürece "yakınlaşmalar" dahil metodolojinin diğer bölümlerinde ve Kıbrıs sorununun esasına ilişkin konularda ilerleme sağlanmasının mümkün olmadığını Rum lidere anlattıklarını ifade etti.

Liderler haftada bir kez buluşacak

Erhürman, görüşme sonucunda daha önce yaptıkları öneri doğrultusunda Hristodulidis ile haftada bir kez buluşma konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı. BM Genel Sekreteri'nin Kıbrıs Kişisel Temsilcisi Holguin'in ise eylül ayının ilk haftasının sonunda adaya gelmesinin beklendiğini kaydetti.

"Düşüncelerimizi doğrudan muhatabımıza söylemeye devam edeceğiz"

KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, bundan sonraki sürece ilişkin, "Biz, halkımızın çözüm iradesi doğrultusunda iyi niyetle çalışmaya, süreç içerisinde yaşanan olumsuz gelişmeler, bunların süreç açısından arz ettiği riskler ve samimiyet testleri konusundaki düşüncelerimizi doğrudan muhatabımıza söylemeye devam edeceğiz. Masa, görüşme masası ve söz göze söylenir" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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