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Kemaliye'de Yangın: 8 Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Kemaliye'de Yangın: 8 Ev Kullanılamaz Hale Geldi
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Erzincan'ın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde öğleden sonra çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle diğer evlere sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 8 ev kullanılamaz hale geldi. Can kaybının yaşanmadığı yangının çıkış nedeni araştırılıyor. Belediye Başkanı Erdem Atmaca, 3 itfaiye aracıyla müdahale edildiğini ve Ağın ile Arapgir belediyelerinden destek alındığını açıkladı.

ERZİNCAN'ın Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken 8 ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, öğleden sonra Kemaliye ilçesine bağlı Kışlacık köyünde çıktı. Bir evde henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, alevler rüzgarın da etkisiyle çevredeki diğer evlere de sıçradı. Evleri saran yangınla ilgili ihbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, zarar gören 8 evin kullanılamaz hale geldiği belirtildi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kemaliye Belediye Başkanı Erdem Atmaca, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, 3 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangında 8 evin hasar gördüğünü bildirdi. Erdem Atmaca, şu ifadelere yer verdi:

"Kışlacık köyümüzde meydana gelen yangının ihbarını alır almaz Kemaliye Belediyesi olarak 3 itfaiye aracımızı bölgeye sevk ederek ekiplerimizle birlikte yangına müdahale ettik. Yangının büyüklüğü ve olayın seyri doğrultusunda Ağın ve Arapgir belediyelerimizden de destek talep ettik. Yangın, ekiplerimizin yoğun ve koordineli çalışmaları sonucunda kontrol altına alındı. Yangında maalesef 8 evimiz yandı. Yaşanan bu üzücü olayda can kaybının yaşanmamış olması en büyük tesellimizdir. Yangına müdahalede desteklerini esirgemeyen Ağın ve Arapgir belediyelerimize, itfaiye ekiplerimize ve emeği geçen tüm kurum ve personelimize teşekkür ediyorum. Yangından etkilenen Kışlacık köyümüzün kıymetli hemşehrilerine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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