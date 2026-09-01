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KKTC'de batık gemi 550 metrede tespit edildi

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KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında arama çalışmalarında 550 metre derinlikte batık gemi olduğu değerlendirilen bir cismin tespit edildiğini; TCG Alemdar'ın yarın bölgeye katılacağını ve gece dahil çalışmaların süreceğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen facianın ardından yürütülen arama çalışmalarında, batık gemi olduğu değerlendirilen bir cismin 550 metre derinlikte tespit edildiğini açıkladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne açıklarında meydana gelen gemi faciasının ardından yürütülen arama çalışmalarına ilişkin yeni bilgiler paylaştı. Çalışmaları yerinde gözlemlediklerini belirten Erhürman, "Şu anda batık gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. 550 metrede bu cisim tespit edildi. Tekrar ediyorum, batık gemi olduğu değerlendiriliyor" dedi.

"Çok teknik ve hassasiyetle yürütülen bir çalışma"

Operasyonun teknik ve büyük hassasiyet gerektiren bir çalışma olduğunu vurgulayan Tufan Erhürman, faaliyetlerin gece saatlerinde de kesintisiz devam edeceğini söyledi. Erhürman, "Yarın itibarıyla Alemdar gemisi de burada olacak. Gece dahil çalışma devam edecek. Şu an itibarıyla 550 metrede gemi olduğu değerlendirilen cismin yeri tespit edildi. Kesin açıklama daha sonra yapılacak" ifadelerini kullandı.

TCG Alemdar yarın çalışmalara katılacak

Türk Deniz Kuvvetleri'ne bağlı TCG Işın'ın bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü belirten KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, TCG Alemdar'ın da yarın bölgeye ulaşarak operasyona katılacağını açıkladı. Mevcut geminin gece çalışma kapasitesine sahip olduğunu kaydeden Erhürman, "Şu an faaliyette olan gemi de gece çalışma kapasitesine sahip" dedi.

Deniz yüzeyindeki aramalar da aralıksız sürüyor

Denizin derinliklerinde yürütülen teknik çalışmaların yanı sıra deniz yüzeyindeki arama faaliyetlerinin de kesintisiz sürdüğünü vurgulayan KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman, çalışmaların eş zamanlı olarak devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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