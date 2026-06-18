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Bakan Göktaş, KKTC Cumhurbaşkanı Erhürman ile görüştü

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, KKTC'deki temasları kapsamında Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından kabul edildi. Görüşmede karşılıklı hediye takdimi yapıldı.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, temaslarda bulunmak üzere Lefkoşa'da bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'ı kabul etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, resmi ziyaret düzenlediği KKTC'de temaslarını sürdürüyor. Bakan Göktaş ve heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman tarafından karşılandı. Cumhurbaşkanlığında gerçekleştirilen görüşmede, Bakan Göktaş'a, Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Daire Başkanı Serra Diptaş Yaman, Çocuk Hizmetleri Genel Müdürü Hasan Basri Alagöz, Çocuk Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ünsal Osman Açıkgöz ve Birim Yöneticisi Kemal Tolga Ercan eşlik ederken, KKTC Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Cumhurbaşkanlığı Müsteşarı Mehmet Dana ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Müsteşarı Sezgi Ballı Çobanoğlu da görüşmede yer aldı.

Kabulde ayrıca karşılıklı hediye teatisinde bulunuldu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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