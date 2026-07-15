Erhürman: 15 Temmuz, milletin iradesine sahip çıkışıdır

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, "Bir ülkede cumhuriyetin ve demokrasinin yaşayıp yaşamayacağını halkın iradesine sahip çıkma kararlılığı belirler. İşte 15 Temmuz, Türk milletinin cumhuriyet ve demokrasi konusundaki kararlılığının can pahasına tescil edildiği gündür" dedi.

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçiliği himayelerinde, Türkiye'den kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü"nün 10. yılı nedeniyle Selimiye Meydanı'nda "İrade Bizim, Zafer Bizim" temalı anma programı düzenlendi. Program kapsamında 15 Temmuz 2016 darbe girişimi gecesinde çekilen fotoğraflardan oluşan sergi vatandaşların ziyaretine açıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından şehitler için dualar edildi.

KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye sahip çıkışının simgesi olduğunu belirterek, "15 Temmuz, Türk milletinin karanlığa, karanlık teröre yenilmeyeceğini, bunlara karşı gerekirse can pahasına mücadele vermekten asla kaçınmayacağını en açık şekilde ilan ettiği gündür" dedi.

Egemenliğin kaynağının millet olduğunu vurgulayan Erhürman, "Egemenliğin de devletin de sahibi halktır, millettir. Millet iradesini ortaya koyar, yöneticilerini seçer. Devlet de hukuk kuralları çerçevesinde millet iradesini esas alarak oluşumunu ve işlevlerini gerçekleştirir. Demokrasi halkın iktidarıdır, halkın iradesidir" ifadelerini kullandı.

Cumhuriyet ve demokrasinin halkın iradesiyle ayakta kalacağını ifade eden Erhürman, "Bir ülkede cumhuriyetin ve demokrasinin yaşayıp yaşamayacağını halkın iradesine sahip çıkma kararlılığı belirler. İşte 15 Temmuz, Türk milletinin cumhuriyet ve demokrasi konusundaki kararlılığının can pahasına tescil edildiği gündür" diye konuştu.

Türkiye'nin geçmişte darbelerle anılan bir ülke görüntüsüne sürüklenmek istendiğini belirten Erhürman, 15 Temmuz gecesi ortaya konulan direnişin bu anlayışı değiştirdiğini söyledi. 15 Temmuz şehitlerini rahmetle anan Erhürman, "Şehitlerin aziz hatıraları önünde saygıyla eğiliyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, kendilerine uzun ve sağlıklı ömürler diliyorum. Kıbrıs Türk Halkı adına, sarsılmaz kardeşlik bağlarıyla bağlı olduğumuz Türk halkına en derin dayanışma duygularımla sevgi ve selamlarımı iletiyorum" ifadelerini kullandı.

"15 Temmuz milletin ve milli iradenin zaferidir"

Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, 15 Temmuz'un Türk milletinin demokrasiye sahip çıktığı tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirterek, "15 Temmuz milletin, milli iradenin ve demokrasiye gönül verenlerin zaferidir" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türk milletinin ve güvenlik güçlerinin darbe girişimini bertaraf ettiğini ifade eden Başçeri, "15 Temmuz'da aziz milletimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde kahraman güvenlik güçlerimizin üstün mücadelesiyle hain bir darbe girişimini püskürtmüş ve ülkemizi teslim almayı hedefleyen bir işgal teşebbüsünü engellemiştir" ifadelerini kullandı.

Türk milletinin şehitleriyle yaşayan bir millet olduğunu vurgulayan Başçeri, "Bizler Türk milleti olarak bu coğrafyada da Anadolu'da da şehitleriyle yaşayan, şühedanın ölmediğine inanan bir milletiz. Ölümü görüp ölüme yürüyenlerin evlatlarıyız. Fedakarlıklarıyla o karanlık geceyi millet ve demokrasi için aydınlık bir sabaha kavuşturan, yurdu yaşatmak için can veren, canından aziz bildiği vatanından vazgeçmeyen kahramanların haklarını ödemek mümkün değildir" dedi.

15 Temmuz şehidi Murat İnci'nin ailesinin programa katılmasının önemine değinen Başçeri, "Milletimizin demokratik kazanımlarının korunması ve toplumsal hafızanın diri tutulması büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede bu faaliyete katıldığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başçeri, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirterek, "Hain darbe teşebbüsünün üzerinden geçen 10 yılın ardından da devletimizin bu örgütle mücadelesi aynı kararlılıkla sürdürülecektir. Örgütün yurt dışındaki yapılanmasında çözülme süreci son iki yılda hızlanmıştır. Buna rağmen hala bu örgüte örtülü destek veren ve örgüt mensuplarını barındıran ülkeler bulunmaktadır. Uluslararası toplumdan beklentimiz Türkiye'nin haklı mücadelesine destek vermeleridir" dedi.

Başçeri, "Emellerine ulaşmak için her yolu mübah gören bu yapıyla mücadelede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tüm ilgili kurumlarına ve yetkililerine teşekkür ediyoruz. 15 Temmuz'un 10. yıl dönümünde bir kez daha vurguluyoruz; irade de zafer de bizimdir" dedi.

Etkinlik, 15 Temmuz'a özel bir belgeselin izlenmesinin ardından söylenen marşlar eşliğinde son buldu. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı