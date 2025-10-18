KKTC Başbakanı Üstel: 'Bu seçim, devlete, egemenliğe ve geleceğe sahip çıkma seçimidir'

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada yarınki seçimler için Kıbrıs halkına "sandığa gidin" çağrısı yaparak, "Bu seçimde oy kullanmak, devlete, egemenliğe, cumhuriyete ve geleceğe sahip çıkma sorumluluğudur" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimlere (KKTC) 24 saatten az bir süre kaldı. KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel halka sandığa gitme çağrısı yaptı. Üstel yaptığı açıklamada, seçimlerin bir gelecek oylaması olduğunu vurgulayarak, "Bu seçimde oy kullanmak, devlete, egemenliğe, cumhuriyete ve geleceğe sahip çıkma sorumluluğudur" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Her UBP'linin görevi sandığa gitmek ve devlete sahip çıkmaktır. Biz de bunu yapacağız. Kararımız nettir. Kararımız iki devlettir. Oyumuz Ersin Tatar'a" ifadelerini kullandı.

"Bu devleti biz kurduk"

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca ağır bedeller ödeyerek özgürlüğünü kazandığını dile getiren Üstel, "Sevgili kardeşlerim, değerli büyüklerim, kıymetli evlatlarım. Biz bu topraklarda özgürce yaşamak için çok ağır bedeller ödedik. Gün geldi, şehit düştük, can verdik. Gün geldi, evsiz kaldık, göç ettik ama diz çökmedik. Biz bu topraklara olan borcumuzu direnerek ödedik" şeklinde konuştu.

UBP'nin bu mücadelenin siyasal omurgası olduğunu ifade eden Üstel, "Biz Ulusal Birlik Partisiyiz. Bu devleti biz kurduk. Bu devlete sahip çıkmaya yemin ettik. O yemin hala yüreğimizdedir. O yemin hala bu partiye can veren ruhtur" ifadelerini kullandı.

"Şimdi oyumuzu kullanma ve oyunları bozma zamanıdır"

Birlik ve bütünlük çağrısı yapan KKTC Başbakanı Üstel, kişisel hesapların bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim kişisel beklentilerimiz, Kıbrıs Türkü'nün geleceği karşısında bir damla bile değildir. O yüzden şimdi kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakma zamanıdır. Şimdi bir olma zamanıdır.

Şimdi birlik olma zamanıdır. Şimdi yeminimize sahip çıkma zamanıdır. Şimdi oyumuzu kullanma ve oyunları bozma zamanıdır" dedi.

Seçimin sadece bir siyasi yarış değil, devletin geleceğini belirleyecek bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Üstel, "Bu seçim, bir dönüm noktasıdır. Bu seçim, dünle gelecek arasında bir seçimdir. Bu seçim, partimize, davamıza sahip çıkma seçimidir. Bu seçim, birlikte kurduğumuz devlete, cumhuriyete ve uğruna can verdiğimiz bu vatana sahip çıkma seçimidir. Bu seçim, egemenliğimize, bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze, bayrağımıza, toprağımıza ve Anavatan Türkiye ile olan bağlarımıza sahip çıkma seçimidir" diye konuştu.

"Zaferimiz şimdiden kutlu olsun"

UBP'nin vizyonunun net olduğunu söyleyen Üstel, "Bizim oyumuz iki devletli çözümedir. Bizim oyumuz egemenliğedir. Bizim oyumuz düne değil, geleceğedir. Bizim oyumuz Ersin Tatar'adır. ve bizim oyumuz, Türkiye ile omuz omuza yürümeyedir" ifadelerini kullandı.

Seçimlerde sandığa gitmenin devlet bilinciyle eşdeğer olduğunu belirten Ünal Üstel, "O yüzden sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız. Vereceğimiz her oy, Ulusal Birlik Partisi'nin onurudur. Seçimler demokrasinin bayramıdır. ve bu bayram, halkımızın bayramı olacaktır. Zaferimiz şimdiden kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA