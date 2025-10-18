Haberler

KKTC Başbakanı Üstel: "Bu seçim, devlete, egemenliğe ve geleceğe sahip çıkma seçimidir"

KKTC Başbakanı Üstel: 'Bu seçim, devlete, egemenliğe ve geleceğe sahip çıkma seçimidir'
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada yarınki seçimler için Kıbrıs halkına "sandığa gidin" çağrısı yaparak, "Bu seçimde oy kullanmak, devlete, egemenliğe, cumhuriyete ve geleceğe sahip çıkma sorumluluğudur" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel yaptığı açıklamada yarınki seçimler için Kıbrıs halkına "sandığa gidin" çağrısı yaparak, "Bu seçimde oy kullanmak, devlete, egemenliğe, cumhuriyete ve geleceğe sahip çıkma sorumluluğudur" dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde seçimlere (KKTC) 24 saatten az bir süre kaldı. KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel halka sandığa gitme çağrısı yaptı. Üstel yaptığı açıklamada, seçimlerin bir gelecek oylaması olduğunu vurgulayarak, "Bu seçimde oy kullanmak, devlete, egemenliğe, cumhuriyete ve geleceğe sahip çıkma sorumluluğudur" dedi.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, "Her UBP'linin görevi sandığa gitmek ve devlete sahip çıkmaktır. Biz de bunu yapacağız. Kararımız nettir. Kararımız iki devlettir. Oyumuz Ersin Tatar'a" ifadelerini kullandı.

"Bu devleti biz kurduk"

Kıbrıs Türk halkının tarih boyunca ağır bedeller ödeyerek özgürlüğünü kazandığını dile getiren Üstel, "Sevgili kardeşlerim, değerli büyüklerim, kıymetli evlatlarım. Biz bu topraklarda özgürce yaşamak için çok ağır bedeller ödedik. Gün geldi, şehit düştük, can verdik. Gün geldi, evsiz kaldık, göç ettik ama diz çökmedik. Biz bu topraklara olan borcumuzu direnerek ödedik" şeklinde konuştu.

UBP'nin bu mücadelenin siyasal omurgası olduğunu ifade eden Üstel, "Biz Ulusal Birlik Partisiyiz. Bu devleti biz kurduk. Bu devlete sahip çıkmaya yemin ettik. O yemin hala yüreğimizdedir. O yemin hala bu partiye can veren ruhtur" ifadelerini kullandı.

"Şimdi oyumuzu kullanma ve oyunları bozma zamanıdır"

Birlik ve bütünlük çağrısı yapan KKTC Başbakanı Üstel, kişisel hesapların bir kenara bırakılması gerektiğini vurgulayarak, "Bizim kişisel beklentilerimiz, Kıbrıs Türkü'nün geleceği karşısında bir damla bile değildir. O yüzden şimdi kırgınlıkları, dargınlıkları bir kenara bırakma zamanıdır. Şimdi bir olma zamanıdır.

Şimdi birlik olma zamanıdır. Şimdi yeminimize sahip çıkma zamanıdır. Şimdi oyumuzu kullanma ve oyunları bozma zamanıdır" dedi.

Seçimin sadece bir siyasi yarış değil, devletin geleceğini belirleyecek bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Üstel, "Bu seçim, bir dönüm noktasıdır. Bu seçim, dünle gelecek arasında bir seçimdir. Bu seçim, partimize, davamıza sahip çıkma seçimidir. Bu seçim, birlikte kurduğumuz devlete, cumhuriyete ve uğruna can verdiğimiz bu vatana sahip çıkma seçimidir. Bu seçim, egemenliğimize, bağımsızlığımıza, özgürlüğümüze, bayrağımıza, toprağımıza ve Anavatan Türkiye ile olan bağlarımıza sahip çıkma seçimidir" diye konuştu.

"Zaferimiz şimdiden kutlu olsun"

UBP'nin vizyonunun net olduğunu söyleyen Üstel, "Bizim oyumuz iki devletli çözümedir. Bizim oyumuz egemenliğedir. Bizim oyumuz düne değil, geleceğedir. Bizim oyumuz Ersin Tatar'adır. ve bizim oyumuz, Türkiye ile omuz omuza yürümeyedir" ifadelerini kullandı.

Seçimlerde sandığa gitmenin devlet bilinciyle eşdeğer olduğunu belirten Ünal Üstel, "O yüzden sandığa gideceğiz. Oyumuzu kullanacağız. Vereceğimiz her oy, Ulusal Birlik Partisi'nin onurudur. Seçimler demokrasinin bayramıdır. ve bu bayram, halkımızın bayramı olacaktır. Zaferimiz şimdiden kutlu olsun" ifadelerini kullandı. - LEFKOŞA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
Kanında yasaklı madde tespit edilen Dilan Polat, ağlayarak isyan etti

Dilan Polat sonuçlar çıkar çıkmaz gözyaşlarına boğuldu
İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu

İrem Derici test sonucunu böyle duyurdu
Eğitim sistemi sil baştan! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulan raporun detayları

Eğitim sistemi sil baştan! 2 yılda lise diploması alınabilecek
İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar

İstanbul'un göbeğinde turist çifte 4 gün boyunca dehşeti yaşattılar
Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama

Cumhurbaşkanı Erdoğan gece yarısı imzaladı! 4 bakanlığa onlarca atama
Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu

Dünya devi sarsıldı ama yıkılmadı! Milli ara dönüşü gol düellosu
Kobra Murat'tan Güllü açıklaması: Yanlış anlaşıldım, özür diliyorum

Cinayet iddialarının ardından Kobra Murat'tan yeni açıklama
Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı

Hemen yanı başımızda! 710 bin yıldır söndü sanılan yanardağ uyandı
Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak

Bu adamı tanıyor musunuz? 1 gol daha atarsa Ronaldo'yu bile sollayacak
Çok zengin olduğunu böyle kanıtladı, aracı mazotla yıkadı

Gencin "Ben çok zenginim" demek için yaptığına bakın
Türkiye'yi saran kokarca kabusu için korkutan değerlendirme: Yok etme şansımız yok

Türkiye'yi hızla saran kabusla ilgili korkutan açıklama
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.