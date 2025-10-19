Haberler

KKTC Başbakanı Ünal Üstel Oyunu Kullandı

KKTC Başbakanı Ünal Üstel Oyunu Kullandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Başbakanı Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ile birlikte Girne'deki Alsancak İlkokulu'nda cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı. Üstel, demokrasinin önemli bir günde halkın iradesini sandığa yansıtacağını vurguladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ile birlikte Girne'deki Alsancak İlkokulu'nda cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemleri sürüyor. KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ile birlikte Girne'deki Alsancak İlkokulu'nda oy kullandı. Üstel, saat 10.45'te 156 no'lu sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Bugün ülkede demokrasinin en güzel günlerinden birinin yaşandığını belirten Başbakan Ünal Üstel, "Yarım asırdır devam edem eden seçimlerimizde her zaman halkımız dünyaya örnek olmuştur. Bugün de aynı şevkle, aynı olgunlukla barış içinde, huzur içinde, kardeşlik içerisinde demokrasimize yarışır bu şekilde halkımız iradesini sandığa yansıtacaktır" dedi.

Büyük bir olgunluk içerisinde, birbirine saygılı, kardeşlik duygularının ön planda olduğu güzel bir kampanya sürecinin yaşandığını vurgulayan Ünal Üstel, Kıbrıs halkına teşekkür etti. KKTC başbakanı, emek veren tüm adaylara başarılar dilediğini belirterek, gün boyunca sandıklarda çalışacak görevlilere, siyasi parti temsilcilerine ve emniyet kuvvetlerine de teşekkürlerini iletti. Başbakan Üstel, "Bugün kampanya süreciyle aynı güzellikte bir seçim gününün yaşanacağına inanıyorum" ifadelerini kullanarak, halkın hür iradesinin sandığa yansımasıyla seçimde kazanacak ismin "halk, devlet ve vatan" olacağını, dünyaya mesaj verileceğini ifade etti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, seçimin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. - GİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
İsrail savaş uçakları Gazze'yi vurdu

Gazze'de korkulan oldu! Sınır kapısından patlama sesleri geliyor
AK Parti'den Diyarbakır'daki 'Öcalan'a Özgürlük' yürüyüşüne ilk tepki

AK Parti'den Diyarbakır'daki "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne ilk tepki
Özel'den 'İmamoğlu aday gösterilemezse kim aday olacak?' sorusuna yanıt

Özel'den salonu ayağa kaldıran sözler: İmamoğlu olmazsa adayımız...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Kendi yaptığı balkon filesini böyle test etti

Kendi yaptığı balkon filesini, böyle test etti
KKTC'de oy verme işlemi başladı! Bir aday saatler kala çekildi

Yavru Vatan sandık başında! Bir aday saatler kala çekildi
İşçi, işveren ve hükümet 21 Ekim'de 'asgari ücret' gündemiyle toplanacak

Tarih belli oldu! Yeni asgari ücret maratonu başlıyor
'Trump’ın metresi” çıkışı İtalya’da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü

"Trump'ın metresi" çıkışı İtalya'da kriz yarattı! Meloni ateş püskürdü
Yeni bir yıldız doğuyor! 60. dakikada oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı

Yeni bir yıldız doğuyor! 60'ta oyuna girdi, 73'e kadar hat-trick yaptı
Nijerya'da darbe girişimi! 16 üst düzey asker gözaltında

Hükümeti devirmek istediler! Ülkeyi sarsan darbe girişimi
İsrail'de Mehmetçik korkusu! 'Kabus' manşetleri atmaya başladılar

İsrail'de Mehmetçik korkusu! Atılan manşete bakın
CHP İstanbul İl Kongresi için hazırlıklar sürüyor

CHP'de kritik gün! YSK "Devam" dedi, partililer sandık başına gidiyor
Balık tutarken dehşeti yaşadı: Oltaya insan kafatası takıldı

Sadece balık tutmak istemişti... Hayatının şokunu yaşadı
İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler

İki kızının testi pozitif çıkan Defne Samyeli'den çok sert sözler
Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi

Herkes şokta! Fenerbahçe'de Ederson depremi
Diyarbakır'da 'Öcalan'a özgürlük' yürüyüşüne biber gazlı müdahale

Diyarbakır'da "Öcalan'a özgürlük" yürüyüşüne biber gazlı müdahale
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.