KKTC Başbakanı Ünal Üstel Oyunu Kullandı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanı Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ile birlikte Girne'deki Alsancak İlkokulu'nda cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanlığı seçimi için oy kullanma işlemleri sürüyor. KKTC Başbakanı ve Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel, eşi Zerrin Üstel ile birlikte Girne'deki Alsancak İlkokulu'nda oy kullandı. Üstel, saat 10.45'te 156 no'lu sandıkta oyunu kullandıktan sonra gazetecilere açıklama yaptı. Bugün ülkede demokrasinin en güzel günlerinden birinin yaşandığını belirten Başbakan Ünal Üstel, "Yarım asırdır devam edem eden seçimlerimizde her zaman halkımız dünyaya örnek olmuştur. Bugün de aynı şevkle, aynı olgunlukla barış içinde, huzur içinde, kardeşlik içerisinde demokrasimize yarışır bu şekilde halkımız iradesini sandığa yansıtacaktır" dedi.

Büyük bir olgunluk içerisinde, birbirine saygılı, kardeşlik duygularının ön planda olduğu güzel bir kampanya sürecinin yaşandığını vurgulayan Ünal Üstel, Kıbrıs halkına teşekkür etti. KKTC başbakanı, emek veren tüm adaylara başarılar dilediğini belirterek, gün boyunca sandıklarda çalışacak görevlilere, siyasi parti temsilcilerine ve emniyet kuvvetlerine de teşekkürlerini iletti. Başbakan Üstel, "Bugün kampanya süreciyle aynı güzellikte bir seçim gününün yaşanacağına inanıyorum" ifadelerini kullanarak, halkın hür iradesinin sandığa yansımasıyla seçimde kazanacak ismin "halk, devlet ve vatan" olacağını, dünyaya mesaj verileceğini ifade etti.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel, seçimin hayırlı ve uğurlu olması temennisinde bulundu. - GİRNE