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KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Mevlüt Çavuşoğlu'nun Babası İçin Taziye Ziyareti

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KKTC Başbakanı Ünal Üstel, hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için taziye ziyaretinde bulundu ve mevlit programına katıldı.

KKTC Başbakanı Ünal Üstel'den Mevlüt Çavuşoğluna taziye ziyareti

ANTALYA - KKTC Başbakanı Ünal Üstel hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası için taziye ziyaretinde bulundu.

Geçtiğimiz günlerde tedavi gördüğü hastanede 93 yaşında hayatını kaybeden AK Parti Milletvekili ve önceki dönem Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun babası Osman Çavuşoğlu için bugün mevlit okutuldu. KKTC Başbakanı Ünal Üstel taziyelerini bildirmek için bugün 11: 30'da özel uçakla Gazipaşa Havalimanına iniş yaptı. Üstel, saat 12: 00'de Mevlüt Çavuşoğlu'nun babasının Alanya'nın Türkler Mahallesinde bulunan taziye evine geldi. Burada taziye ve mevlide katılan KKTC Başbakanı Ünal Üstel taziyelerini bildirdikten sonra Alanya'dan ayrıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RECEP KARCI - Politika
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