'Türk Kızılay Kanunu Teklifi', komisyonda

TBMM İçişleri Komisyonu, Kızılay ile ilgili düzenlemeleri içeren, 'Türk Kızılay Kanunu Teklifi'ni görüşmek üzere toplandı.

TBMM İçişleri Komisyonu, AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu başkanlığında toplandı. Soylu, komisyon toplantısını açarken yaptığı konuşmada, "Bugün hepimizin ortak gayretiyle, Kızılay'ın ortak gayretiyle bu tarihi iyilik hareketini, çok hak ettiği kıymetli kanunuyla buluşturacağız. Bu ülkenin bir evladı olarak bugün böyle bir kanunun yüce Meclis'imize gelmesinden ve Kızılay'ın müstakil kanununun bizim de içinde bulunduğumuz bu heyet tarafından değerlendirilmesinden, ele alınmasından ve yapılmasından büyük onur duyduğumu ifade etmek istiyorum. Hepimiz biliyoruz ki bu kanunun her bir maddesi, kağıda dökülen her bir satırı yarın Gazze'den Myanmar'a, Suriye'den Lübnan'a kadar yeryüzünün dört bir yanına döşenecek iyilik taşlarının ta kendisidir. Kızılay'ın kuruluşundan bugüne kadar bu ulu çınara hizmet eden, milletin gönlünde taht kuran tüm yöneticilerine ve isimsiz gönüllülerine şükranlarımı ifade ediyorum. Kızılay'ın ismi ve faaliyetleri bugüne kadar elbette çeşitli kanunlarımızda zikredilmektedir. Ancak ilk kez Gazi Meclis'imiz Kızılay'ı kendi teşkilat yapılanmasının ve kapasitesinin güçlendirilmesinden, birtakım hayati hak ve temel ihtiyaçlarına kadar bağımsız, müstakil bir hüviyete kavuşturacak böyle bir kapsamlı çalışmayı gerçekleştirmektedir" dedi.

'İHTİYAÇ SAHİBİ' TANIMI GENİŞLETİLİYOR

Teklifin 9 maddeden oluştuğunu hatırlatan Soylu, 1949 Cenevre Sözleşmeleri ile 2024 yılındaki Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Konferansı'nda ifade edilen, 'Milli cemiyetlerinizi özel kanunlarla güçlendirin' çağrısı üzerine teklifin hazırlandığını ekledi. Soylu, "Bu kanunun temel amacı, Kızılay'ın uluslararası hukuktan kaynaklanan özel statüsünün müstakil bir güvenceye kavuşturmak, teşkilat yapısını, kurumsal kapasitesini yarına çok daha güçlü, çok daha dinamik bir şekilde taşımaktır. Bu kapsamda kanundaki, 'ihtiyaç sahibi' tanımını çağımızın getirdiği yeni zorluklara uygun şekilde genişletiyor, yasal zemini sadece maddi yoksullukla tanımlamıyor, göç, afet, yaşlılık, engellilik gibi çeşitli sebeplerle asgari yaşamını sürdüremeyen tüm incinebilir grupları da hukuken bu geniş şefkat şemsiyesinin teminatı altına almış oluyoruz. Sahadaki tecrübeyi devlet aklıyla birleştirmek, koordinasyon kapasitemizi en üst seviyeye çıkarmak için Kızılay şube başkanlarımızı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakfı mütevelli heyetlerine, Gazi Meclis'imizin onayıyla da üye yapmayı teklif ediyoruz. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın veri ağı ve kapasitesi diğer kurumlarımızla birlikte Kızılay'ın sahadaki gücüyle beraber yasalaştığı takdirde bu kanunla buluşmuş olacaktır. Üstelik Kızılay'ı olağanüstü hallerde yurt dışından ülkemize gelecek yardımların bir muhatabı da kılarak kurumun evrensel ağırlığını, devletimizin ve milletimizin onur duyduğu sonsuz güveni böylece perçinlemiş olur. Kanunla birlikte teşkilat yapısını hukuken güçlendirirken, kurumun sahadaki cankurtaran reflekslerini hızlandırmak amacıyla birtakım muafiyetler ve istisnalar getiriliyor. Bu yüzden afet lojistiği, geçici barınma ve ilk yardım ürünlerinin, 'Kamu İhale Kanunu'na tabi olmaksızın hızlıca ve doğrudan Kızılay'dan temin edilebilmesinin de önü açılmaktadır. Ülkemizin can damarı olan güvenli kan temin sisteminin tek bir saniye bile aksamaması, mali bir darboğaza girilmemesi için çok stratejik bir adım atılmaktadır. Hastanelere verilen kan bileşenlerinin bedellerinin Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından kaynağında kesilerek doğrudan Kızılay'a aktarılmasını teklif ediyoruz" diye konuştu.

ALT KOMİSYON ÖNERİSİ REDDEDİLDİ

Ardından CHP Bilecik Milletvekili Yaşar Tüzün ve Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Birol Aydın da usul üzerine söz istedi ve teklifin yeniden değerlendirilmesi için alt komisyon kurulmasını önerdi. Soylu, alt komisyon kurulması önergesini oylamaya sundu. Önerge, AK Parti ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi. Teklifin değerlendirilmesi için toplantıya verilen aranın ardından komisyonda görüşmeler sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı