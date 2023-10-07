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Kırşehir eski milletvekili Çetinkaya, Erdoğan'ın A takımında yer aldı

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Politika Haberleri

Kırşehir eski milletvekili Salih Çetinkaya, AK Parti kongresinde Merkez Disiplin Kurulu asil üyesi olarak yer aldı.

Kırşehir eski milletvekili Salih Çetinkaya, AK Parti kongresinde Merkez Disiplin Kurulu asil üyesi olarak yer aldı.

AK Parti Kırşehir Milletvekilliği yanı sıra İl Başkanı olarak da görev yapan Salih Çetinkaya, kongrede Merkez Disiplin Kurulu Asıl Üyeliğine seçildi. Çetinkaya; 2. kez A takıma girişmiş oldu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

SALİH ÇETİNKAYA Milletvekili AK Parti Kırşehir Politika Haberler

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