Kırşehir eski milletvekili Çetinkaya, Erdoğan'ın A takımında yer aldı

Kırşehir eski milletvekili Salih Çetinkaya, AK Parti kongresinde Merkez Disiplin Kurulu asil üyesi olarak yer aldı.

AK Parti Kırşehir Milletvekilliği yanı sıra İl Başkanı olarak da görev yapan Salih Çetinkaya, kongrede Merkez Disiplin Kurulu Asıl Üyeliğine seçildi. Çetinkaya; 2. kez A takıma girişmiş oldu. - KIRŞEHİR