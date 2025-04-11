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Kırşehir'de 80 kişi Yeniden Refah Partisi'den istifa etti

Kırşehir'de 80 kişi Yeniden Refah Partisi'den istifa etti
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Yeniden Refah Partisi'nin Kırşehir il yönetimi, il başkan yardımcıları, gençlik kolları başkanı ve kadın kolları başkanı da dahil olmak üzere toplam 80 kişi, görevinden istifa etti.

Yeniden Refah Partisi'nin Kırşehir il başkanı, il yönetimi, il başkan yardımcıları, gençlik kolları başkanı ve kadın kolları başkanı olmak üzere toplam 80 kişi, görevinden istifa etti.

İL BAŞKANI DA ARALARINDA

Kırşehir'de istifa edenler arasında Yeniden Refah Partisi'nin İl Başkanı Bülent Er, İl Başkan Yardımcıları Gökhan Satı, Ali Yaşar, İsa Öztürk, Osman Ateş, Olcay Karadağ, Abdullah Şengül, Gençlik Kolları Başkanı Selman Taşkın ve Kadın Kolları Başkanı Hatice Er'in de olduğu bildirildi.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Yılmaz - Politika
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıAydin Kurt:

Akp ye giderler nemalanmaya

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Haber YorumlarıVatandaş:

döküldüler iyice

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