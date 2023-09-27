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Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçakçılık, organize suçlar ve göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak içki, tütün ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.