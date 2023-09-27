Kırklareli'nde Kaçakçılık ve Göçmen Kaçakçılığı Operasyonunda 12 Şüpheli Yakalandı
Kırklareli Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen kaçakçılık, organize suçlar ve göçmen kaçakçılığı operasyonlarında 12 şüpheli yakalandı. Operasyonlarda çok sayıda kaçak içki, tütün ve diğer kaçak malzemeler ele geçirildi.
Kırklareli'nde düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında 12 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılık ile mücadele çalışmalarını sürdürüyor.
Düzenlenen operasyonlarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde arama yapıldı.
Aramada 107 litre kaçak içki, 62 bin 740 makaron (filtreli sigara kağıdı), 10 kilogram tütün, 2 elektronik sigara sarma makinesi, kompresör, 44 elektronik sigara ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Gözaltına alınan 12 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.