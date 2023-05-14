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Kırklareli'nde Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Kırklareli'nde Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimi için oy kullanma işlemi başladı

Politika Haberleri

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için oy kullanma işlemi başladı.

Cumhurbaşkanı ve 28. dönem Milletvekili seçimleri için tüm ülkede olduğu gibi Kırklareli'nde de oy kullanma işlemi başladı.

Belirlenen okullarda görevlendirilen sandık başkanları seçim torbalarını teslim aldı. Daha sonra sınıflarda oy pusulaları sayılarak kontrol edildi.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından saatler 08: 00'ı gösterdiğinde oy kullanma işlemi başladı.

Öte yandan tüm yurtta seçmenler 08.00-17.00 saatleri arasında oy kullanacak. - KIRKLARELİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika

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