Kırklareli Emniyet Müdürlüğü Huzur Toplantısı Düzenledi

Kırklareli Emniyet Müdürlüğü, Karahıdır Mahallesi'nde bir kahvehanede huzur toplantısı düzenledi. Toplantıda, emniyet çalışmaları ve vatandaşların talepleri ele alındı.

Kırklareli Emniyet Müdürlüğünce huzur toplantısı düzenlendi.

İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi koordinesinde Karahıdır Mahallesi'nde bir kahvehanede düzenlenen toplantıya, kurum temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Toplantıda, emniyet çalışmaları ile diğer kurumlar tarafından yürütülen çalışmalar anlatılıp, vatandaşların talep ve sıkıntıları dinlendi.

Arılı kovan denetimi yapıldı

Demirköy'de arılı kovan desteklemesinden yararlanan arıcılara denetlendi.

Demirköy Tarım ve Orman Müdürlüğünce ilçede 105 üretici ziyaret edilerek 5 bin 250 kovanın tespit ve denetimi gerçekleştirildi.

Ekipler, denetimlerde kovan plakalarını kontrol etti.

Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, denetimlerin ekim ayı boyunca sürdürüleceği bildirildi.