Kırıkkale'de üst geçit talebi için çalışmalar başlatıldı

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Keskin ilçesinde yol kapatıp eylem yapan vatandaşların üst geçit talebinin yerine getirilmesi için çalışmaların başlatıldığını söyledi.

Milliyetçi Hareket Partisi Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, Kırıkkale'nin keskin ilçesinde yaşanan ölümlü trafik kazalarının önüne geçilmesi için üst geçit isteyen vatandaşların talebi ile ilgili açıklama yaptı.

Kırıkkale-Kayseri karayolunun 35. kilometresindeki Keskin ilçesinde üst geçidi yapılması için etüt çalışmalarının başlatıldığını belirten Öztürk, bölgeye yaya üst geçidi, orta refüje çit ve yol kenarına korkuluk yapılması için girişimlerin yapıldığını ifade etti. Öztürk, "Konuyu hem Karayolları Genel Müdürlüğü hem de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı nezdinde gerekli takibi ve bir an önce neticelenmesi için görüşmelerimizi ve girişimlerimizi sürdüreceğiz" dedi. - KIRIKKALE