Kim Jong-Un: Nükleer Programdan Vazgeçmeyeceğiz

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkenin 77'nci kuruluş yıl dönümü vesilesiyle düzenlenen törende yaptığı konuşmada, nükleer silah programından vazgeçmeyeceklerini belirterek, "Artık hiç kimse devletimizin değişmez statüsüne ve güvenliğine zarar veremez" dedi.

Kuzey Kore'nin 77'nci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla başkent Pyongyang'da tören düzenlendi. Törende konuşan Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, tüm halka, orduya ve Rusya'nın yanında Ukrayna'ya karşı savaşan askerlere selam gönderdi. Pyongyang yönetiminin sıkça önemine vurgu yaptığı "nükleer devlet statüsü"ne atıfta bulunan Kim, "Güçlü bir ülke inşa etmeye yönelik tüm çabalarımız, bugün devletimizin elde ettiği önemli statü sayesinde saygıyla hatırlanıyor" ifadelerini kullandı.

Bu nedenle nükleer silah programından vazgeçmeyeceklerini belirten Kim, "Artık hiç kimse devletimizin değişmez statüsüne ve güvenliğine zarar veremez. Hiç kimse, refah dönemine doğru başladığımız yolculuktan bizi geri döndüremez" dedi.

"Ülkemizi hiçbir yabancı güce bırakmayacağız"

Sürdürdükleri mücadelede tek ve en doğru yolun sosyalizm olduğunu savunan Kim, "Şimdiye kadarki tüm zaferlerimizi sosyalizmde somutlaşan adalet ve hakikat sayesinde kazandık. Güçlü bir siyasi sistem kurduk ve büyük bir ulusal güç inşa ettik. Ülkemizi hiçbir yabancı gücün eline bırakmayacağız" şeklinde konuştu. - PYONGYANG