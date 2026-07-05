Kuzey Kore lideri Kim, stratejik seyir füzesi test atışını izledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesinin "Kang Kon" adlı yeni inşa edilen muhrip sınıfı savaş gemisinde gerçekleştirilen stratejik seyir füzesi test atışını ve çeşitli savunma sistemlerinin denemelerini izledi.

Kuzey Kore, deniz kuvvetlerini modernize etme kapsamında yeni savaş gemilerinde silah sistemleri testlerine devam ediyor. Kuzey Kore lideri Kim Jong-Un, ülkesinin "Kang Kon" adlı yeni inşa edilen muhrip sınıfı savaş gemisinde gerçekleştirilen stratejik seyir füzesi test atışını ve çeşitli savunma sistemlerinin denemelerini izledi.

Kim, geminin iki ay içinde donanmaya teslim edilmesini istedi

Devlet kontrolündeki Kore Merkezi Haber Ajansı (KCNA), testlerin Cuma günü gerçekleştirildiğini ve geminin muharebe sistemlerinin değerlendirilmesi kapsamında yapıldığını bildirdi. Denemelerde hedef tespit ve bilgi işleme kabiliyetleri, entegre ateş gücü sistemleri, deniz topları, otomatik silahlar ve elektronik harp ekipmanlarının kontrol edildiği aktarıldı.

KCNA'ya göre; Kim Jong-Un silah geliştirmede kaydedilen son ilerlemeleri övdü ve "savaş caydırıcılığını ve muharebe kabiliyetlerini artırmaya" yönelik çalışmaların sürdürülmesi talimatı verdi. Kuzey Kore lideri, Kang Kon muhribine ilişkin denemelerin tamamlanmasını ve geminin iki ay içinde donanmaya teslim edilmesini istedi.

Kuzey Kore geçtiğimiz ay 5 bin tonluk "Choe Hyon" muhribini hizmete sokmuş ve aynı sınıftan "Kang Kon" gemisinin de modernizasyon programı kapsamında konuşlandırılacağını açıklamıştı. Kim Jong Un, önümüzdeki 5 yıl boyunca her yıl bu sınıftan iki savaş gemisinin inşa edilmesi çağrısında bulunmuştu. - PYONGYANG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı