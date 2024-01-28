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Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Siyasilerden tepki yağıyor

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İstanbul'da Santa Maria Kilisesi'nde düzenlenen ayin sırasında maskeli ve silahlı 2 kişi tarafından 1 kişi öldürüldü. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldığını açıklarken AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan saldırıya tepki geldi.

Sarıyer Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne gelen maskeli 2 kişi, içeride düzenlenen ayin sırasında henüz belirlenemeyen bir nedenle silahla ateş açtı. Silahlı saldırıda silahla vurulan bir kişi hayatını kaybetti. Polis kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken siyasilerden art arda tepki mesajları geldi.

BAKAN TUNÇ: BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç başsavcılığın soruşturma başlattığını belirterek, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria kilisesinde ayin sırasında maskeli iki kişinin gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı şiddetle kınıyorum. Bir kişinin hayatını kaybettiği saldırıyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmış olup, olayın aydınlatılması için bir başsavcı vekili ve iki cumhuriyet savcısı görevlendirilmiştir. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelilerin tespiti ve yakalanması için çalışmalar devam etmektedir. Soruşturma çok yönlü ve titizlikle sürdürülmektedir." dedi.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA: KINIYORUZ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik konuyla ilgili açıklamasında, "İstanbul Sarıyer'de Santa Maria Kilisesinde ayin sırasında bir vatandaşımıza yönelik silahlı saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Güvenlik güçlerimiz konuyla ilgili geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğine kast edenler, asla emellerine ulaşamayacaktır." dedi.

İMAMOĞLU: HUZUR BOZMAYA ÇALIŞANLARA İZİN VERMEYECEĞİZ

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'nde yapılan pazar ayinine yönelik silahlı saldırıyı kınıyorum. Hayatını kaybeden C.T'ye Allah'tan rahmet, yaralılara şifa diliyorum. Şehrimizin inanç mekanlarına saldırarak birliğimizi ve huzurumuzu bozmaya çalışanlara asla izin vermeyeceğiz."

Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Siyasilerden tepki yağıyor

Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ise "Santa Maria Kilisesine yapılan saldırıyı şiddetle kınıyor, hayatını kaybeden kişinin ailesine başsağlığı diliyorum. Ülkemizde bu tür provokasyonlara asla müsaade edilmeyecektir. Olay her yönüyle soruşturulmakta olup, gerekli çalışmalar ilgili tüm kurumlar tarafından yürütülmektedir. Failler en yakın sürede yakalanıp adalet önünde hesap verecektir." dedi.

Kilisedeki silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı! Siyasilerden tepki yağıyor

İBB adayı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Murat Kurum: "Sarıyer Büyükdere Mahallemizde bulunan Santa Maria İtalyan Kilisesindeki ayin esnasında gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Rahip Anton Bulai'i arayarak başsağlığı dileklerimi ilettim. Yüzlerce yıllık kardeşlik hukukumuzu ve bir arada yaşama irademizi hedef alan bu alçak saldırılar asla hedefine ulaşamayacak."

Gözde Nur Bayar
Gözde Nur Bayar
Haberler.com - Politika

Ekrem İmamoğlu Yılmaz Tunç Ömer Çelik Sarıyer Güvenlik Politika Haberler

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Yorumlar (1)

JY:

UZAYDA COK UZAKLARDA BIR KOLONI KURSAK VE DINLERE INANAN TUM INSANLARI ORAYA GONDERSEK DUNYAMIZA HUZUR VE BARIS GELIR.

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3
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