Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına Gaziantep'ten yanıt verdi: Dönüşte hamburgerden başka anlatacak bir şeyi yok

İngiltere'de "Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere..." notuyla fotoğraf paylaşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu işaret ettiği saat gelince "Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?" notuyla paylaştığı videoda iktidara sert suçlamalarda bulunmuştu. Bugün Gaziantep'te toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yönelik, "Dönüşte yediği hamburgerden başka anlatacağı yok." dedi.

İngiltere'de bir dizi temaslar gerçekleştiren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, peş peşe dikkat çeken paylaşımlar yaptı. Hamburger yerken bir fotoğraf paylaşan Kılıçdaroğlu, "Hamburgerimizi yedik, saat 22.00'de görüşmek üzere..." demişti. İşaret ettiği saat gelince beklenen hamleyi gerçekleştiren CHP lideri, "Kara paradan evlatlarımızın payına uyuşturucu düştü. Peki ya onların çocuklarına?" notuyla yeni bir video yayınladı.

"NE ALA DÜNYA DEĞİL Mİ?"

Türkiye'den kara parasını kaçıran bazı ailelerin Chelsea'de gayrimenkul aldığını söyleyen Kılıçdaroğlu, "Diyorlar ki Bay Kemaller iktidara gelince kaçacak yerimiz olsun. Bakın ey çeteler, kaçmayı düşündüğünüz sokaktayım şu an. Ne yaptığınızı, ne yapacağınızı gayet iyi biliyorum. Önce kara parayı Türkiye'ye sokuyorsunuz, yıkayıp paklayıp aklıyorsunuz, sonra çıkarıp aileleriniz için yatırıma çeviriyorsunuz ne ala dünya değil mi?" demişti.

"BU SEÇİMDE ÖNÜNÜZDE İKİ TÜRKİYE VAR"

2023 seçimlerinde vatandaşın önünde iki tercih olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, "Bakın sevgili halkım bu seçimde 2 Türkiye var önünüzde, birini seçeceksiniz; ilki kara para ile 5'li çetelerin daha da zengin edildiği, bizim çocuklarımıza ise meth'in, uyuşturucunun kaldığı Türkiye. Diğer Türkiye ise temiz, iklim dostu yatırımları olan gençlerimizi sokaklarımızdan kurtaran, evlerine yerleştiren yepyeni pırıl pırıl çok güzel bir Türkiye. O Türkiye'de baronlara yer yok, çetelere yer yok. Orada fotoromanlara da yer yok, olmayacakta zaten" ifadelerini kullanmıştı.

"HAMBURGERDEN BAŞKA ANLATACAK BİR ŞEYİ YOK"

Bugün Gaziantep'te Gaziray ve diğer projelerin toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na yanıt verdi. Erdoğan, "Birileri kıta kıta geziyor. ABD, İngiltere, Almanya... Dönüşte yediği hamburgerden başka anlatacağı yok. Ama hesabını vermediği pek çok nokta var." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun 'temiz para' sözlerini de hedef alan Erdoğan sözlerini şu şekilde sürdürdü:

Temiz para arıyormuş, gittiği yer sömürenlerin kapısı. Ne alacakmış, para... Nerelere gittiğinin farkında mısın? Gazi Mustafa Kemal Duyun-u Umumiye, biz de IMF'ten kurtardık. Bu kardeşiniz IMF ile kapıları kapattı mı? Artık bizim IMF'le herhangi bir işimiz yok. CHP, IMF'in temsilcileriyle İstanbul'da bir araya geldi. Bizim onlarla işimiz yok. Biz kendimize yeteriz. Gücümüz var. Artık o kapılarda işimiz yok. Şimdi bu zat ülkemizi aynı fasit daireye sokmak için dört dolanıyor.

"TÜRKİYE'Yİ KÖŞEYE SIKIŞTIRMAK İSTEYENLERE MALZEME VERİYOR"

Bu zatın gece yarıları yayınladığı her video, kürsülerdeki her konuşma, her provokasyon Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak isteyenlere malzeme verme amacı taşıyor. Aklı başında kim ülkenin kapanmış yarasını açar? Aklıbaşında kim uyuşturucu ile ülkesini zikreder? Kim mahkemelerde hakimlerin üzerine yürür? Bu şaşırmış. Nereye gittiğinin farkında değil. Şimdi yargıdayız, bunların hesabını soracağız. Bunlar proje ürünü hamlelerdir, bunlar da proje ürünü elemanlardır. Şimdi aynı bedelleri önümüze getirmek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz.

"MİLLETİMİZ SANDIKTA BU OYUNU BOZAR"

Bunlarda öyle bir tıynet var ki hem ülkeyi kana bulayanları sırtlarına taşırlar, hem de aynı ithamla ülkeyi kaşırlar. Partilerinin Cumhuriyet'le yaşıt olduğunu söylerler ama Cumhuriyet'e faydaları yoktur. Belediyelerde bunu yaptılar. Şimdi aynı projeyi hükümet seviyesinde işletmenin peşindeler. Yapamayacaklar. Milletimiz geçtiğimiz 15 seçimde olduğu gibi 2023'te de bu oyunu bozar. Biz kendi parti programlarımızda, Cumhur İttifakı programlarında her fırsatta rabiamızı tekrarlıyoruz."